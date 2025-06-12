Тренер «Ахмата» Сторожук заинтересован в аренде форварда «Локомотива» Сулейманова

Как стало известно «СЭ», «Ростов» и «Ахмат» сделали предложения «Локомотиву» по аренде нападающего Тимура Сулейманова.

По нашей информации, новый главный тренер «Ахмата» Александр Сторожук лично заинтересован в аренде Сулейманова.

Ранее «СЭ» сообщал об интересе «Ахмата» к 25-летнему игроку. В четверг, 12 июня, агент футболиста рассказал «СЭ» о переговорах с «Ростовом».

В прошедшем сезоне 25-летний Сулейманов провел за «Локомотив» 40 матчей во всех турнирах, забил 7 голов и отдал 2 результативные передачи.