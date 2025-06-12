«Пари НН» объявил об отставке Гончаренко

«Пари НН» объявил об увольнении Виктора Гончаренко с поста главного тренера команды.

Из клуба также ушли помощники тренера Александр Ермакович, Руслан Зубик и Андреа Бьянки.

«Мы искренне желаем специалистам удачи и успехов в дальнейшей карьере! Будем рады новым встречам на нижегородской земле!» — говорится в сообщении.

Гончаренко возглавлял «Пари НН» с октября 2024 года. Под его руководством команда провела 22 матча, одержала 6 побед, 4 раза сыграла вничью и уступила в 12 встречах.

Нижегородцы в прошедшем сезоне финишировали на 13-м месте в турнирной таблице. В стыковых матчах за место в высшем дивизионе «Пари НН» уступил «Сочи» (2:1, 1:3).

При этом команда может сохранить место в РПЛ — большинство клубов лиги проголосовали за вариант, при котором «Пари НН» заменит в РПЛ «Химки», которые не получили лицензию на следующий сезон. Окончательное решение о замене подмосковной команды будет принято на исполкоме РФС.