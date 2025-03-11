Источник: «Спартак» интересуется хавбеком ЦСКА Кисляком

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк попал в сферу интересов «Спартака», сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, красно-белые связывались со стороной 19-летнего россиянина, чтобы узнать о том, заинтересован ли он в переходе.

В этом сезоне Кисляк провел 19 матчей за ЦСКА во всех турнирах, отличившись одним голом. Его контракт с армейцами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 1,2 миллиона евро.

В ЦСКА опровергли возможность перехода Кисляка в «Спартак»