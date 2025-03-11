Дзюба опубликовал ролик после достижения бомбардирского рекорда в российском футболе

Форвард «Акрона» Артем Дзюба в своем Telegram-канале поблагодарил команду, свою семью, друзей и болельщиков после того как установил бомбардирский рекорд в российском футболе.

«Спасибо всем моим партнерам, без вас этого рекорда не было бы. Спасибо семье, близким и друзьям, которые всю карьеру рядом и поддерживают в любые моменты, очень ценю и люблю вас. Спасибо всем болельщикам, без вас футбол — ничто», — написал Дзюба.

За свою карьеру Дзюба забил 234 гола, превзошел результат Александра Кержакова и единолично возглавил «Клуб 100» — список лучших бомбардиров российского футбола, в котором учитываются голы за клубы на высшем уровне и сборную страны. 36-летний форвард забил 108 голов за «Зенит», 38 — за «Спартак», 30 — за сборную, 20 — за «Ростов», 14 — за «Томь», 12 — за «Локомотив», 6 — за «Арсенал», 5 — за «Акрон» и 1 — за «Адана Демирспор» (Турция).