Судейство

20 марта, 12:58

ЭСК РФС признала ошибочным удаление Мертенса в матче «Оренбург» — «Факел»

Сергей Разин
корреспондент

ЭСК РФС признала ошибочным удаление полузащитника «Факела» Дилана Мертенса в матче 21-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1), сообщает пресс-служба воронежского клуба.

На основании этого КДК РФС вынес решение об отмене красной карточки. Таким образом, 29-летний голландец сможет принять участие в матче против «Краснодара».

Ранее ЭСК РФС также признала ошибочным удаление полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова в матче 20-го тура против «Зенита» (0:2).

В текущем сезоне Мертенс провел 26 матчей и не отметился результативными действиями.

Судья Артем Любимов удаляет футболиста «Факела» Дилана Мертенса.
ФК Оренбург
ФК Факел (Воронеж)
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: матчи после международной паузы в марте 2025 года
ЭСК признала верным решение Кукуляка назначить пенальти в матче «Химки» — «Пари НН»
Шалимов будет спасать «Факел» от вылета. Воронежцы доверились тренеру, не работавшему с 2022-го
Каманцев высказался о возможной мошеннической схеме в судействе: «Создает фантастические риски»
Олег Романцев: «Не вижу, в чем «Краснодар» и «Зенит» превосходят «Спартак»
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • zg

    Мдяяяя,лихо тебя обкалывают,коль ты такой пурген несешь!)))))

    21.03.2025

  • zg

    Да это,к сожалению,уже давно понятно!))))

    21.03.2025

  • Антон Саныч

    Отличная ирония))) Все они профессионалы, но разные ))

    21.03.2025

  • Антон Саныч

    Так и я иронизирую )) После сегодняшнего интервью Захарова вообще непонятно, чем там головы у судей заправлены )

    21.03.2025

  • fell62

    опять теория загаворов ...? А сколько у Зины псов ...два Сочи и Платки было в прошлом сезоне....? Тяжко с одной фермой брать чемпионство , понимаю , минус 6 очков.

    21.03.2025

  • АбАкУмоВ

    Шизоид.. ты и есть.. Какое отношение газпром имеет к судейству и РФС?.. Если лукойл заносил и заносит.. вы без КДК РФС жить не можете.. хотят твоё больное воспалённое сознание даже не поймёт того про что я говорю

    21.03.2025

  • lenin.vowa2018

    а как он мог не удалить Вендела? Если есть четкие инструкции что в таком случае красная обязательна?

    20.03.2025

  • михаил овчинников

    так в том то и дело! какой смвмл тоода это все мусолить!!

    20.03.2025

  • lvb

    Мне как-то пофиг на Воронеж. Я не могу понять-причем здесь ФК СМ, а не допустим, "Краснодар" или "Локо")). Что касаемо менеджмента ФК СМ то после ухода Федуна его поменяли ВЕСЬ) По-моему ты все-таки конспиролог, я немного развлекся))

    20.03.2025

  • fan_89

    Футбольные клубы по типу Зенита, Спартака, ЦСКА и других наших грандов управляются огромным количеством "топ-манагеров". Кто-то из них был против Асхабадзе, кто-то за. Поэтому, уверен, что у кого-то в руководстве Спартака ещё остались контакты Асхабадзе. Других объяснений дичайшего админресурса Воронежа я не вижу. Если по отмене удаления в матче с Зенитом я соглашусь, то отмена удаления в матче с Оренбургом, это дичь. Ещё, все забыли, как Воронеж отмазал Божина по матчу с Зенитом, в котором Божин провоцировал игроков Зенита (Энрике и Вендела), имитировал акт "опорожнения собачьего кишечника" на ногу футболиста Зенита и крики "макака", обращённые почему-то к белому игроку Зенита... Если ты не согласен, то объясни, почему в КДК постоянно отмазывают Воронеж?

    20.03.2025

  • lvb

    Хмм, Очкобадзе выгнали из ФК СМ, пинками, лет 10 назад. О чем ты говоришь?))) Если бы ФК СМ имел "отношения" с Воронежем, то вот этого бы точно не было)) 10.03.2024 19:00 Спартак Москва 0:2 Факел 28.10.2023 14:00 Факел 2:0 Спартак Москва Конспирология тебе не идет, не уподобляйся местным кретинам)

    20.03.2025

  • fan_89

    18.08.2024 5 тур. Спартак - Факел - 3:0))) Понял к чему ты клонишь. Может, дружба на футбольное поле распространяется. А так, других друзей я у Факела не вижу. Благодарность Спартака за выключенного Вендела. Да, и уверен, Асхабадзе много друзей в Спартаке имеет. Больше помогать Факелу некому.

    20.03.2025

  • lvb

    Здаров. А почему именно "псина"? Чуток погугли, и ты легко увидишь шо оный "Факел" прям грызет ФК СМ в РПЛ. Так шо ты тут.. пальцем в небо)))

    20.03.2025

  • fan_89

    Спартак свою псину отмазывает и пытается в вышке удержать. С Оренбургом железобетонная красная. Желание нанести травму. Но... Не может же Факел так сильно повлиять на КДК, что они отменят железобетонное удаление (даже Зенит не смог)? Не может. Только, если кое-кто поможет. Позор КДК. Позор Факелу!

    20.03.2025

  • lvb

    Этт верно, легко соглашусь)

    20.03.2025

  • Як Цидрак

    Пятаки к инвалидности не приводят

    20.03.2025

  • Garryman

    По пяткам - или пятакам?

    20.03.2025

  • Garryman

    Точно! С великим Мертенсом Факел наверняка одолеет Краснодар! Если, конечно, Мертенса снова не удалят подлые судейки в расчете на следующий матч!

    20.03.2025

  • Garryman

    Я тоже не очень-то понял удаление Якимова в центре поля - как "фол последней надежды" Но профессионалы объяснили. что это такие правила, что все верно. Я поверил А потом другие профессионалы сказали, что все неверно, и правила другие..... Я снова поверил. Что ж я такой доверчивый? Меня же любой телефонный мошенник облапошит?

    20.03.2025

  • zg

    Тебя реально так сильно обкалывают,что ты не знаешь какое отношение Оренбург имеет к газпрёму?А название ихонное старое знаешь?ГазГаз которое?Тебе перевести?!))))))

    20.03.2025

  • zg

    В одну калитку!А уж с платками во все 2!)))))))))

    20.03.2025

  • zg

    ))))))Ну не люто!Скорее по касательной!В воск кой кому из наших тоже досталось шипами от кой кого из ваших и это не было даже нарушением!)))ПыСы-так то сарказьм никто не отменял!)

    20.03.2025

  • Антон Саныч

    Однозначно! Газифицируем весь Воронеж за 3 дня! Даешь! ))) Ну, а серьезно, не верю я в теории заговора. По Ятимову момент ХЗ, по мне тоже не красная. А вот по Мертенсу не согласен - сзади, умышленно, шипами в ахилл.

    20.03.2025

  • shpasic

    много ли матчей в мире было переиграно за последние, скажем, десять лет после очевидных ошибочных решений судьи? (ошибочное удаление, пенальти и т.д.)

    20.03.2025

  • shpasic

    "Так шо "Краснодару" бояться выхода Мертенса на поле.. этт как укуса муравья)" - ибо бояться нужно наступа на ахилл от Мертенса

    20.03.2025

  • shpasic

    а после матча с Краснодаром отменят аж две красные у Факела!

    20.03.2025

  • АбАкУмоВ

    Свиньи выиграли первый раз за 7 с половиной лет и радости полные штаны))).. Везде заговоры.. Спартак тоже после каждого матча подаёт в КДК и что?.. Все команды подают в КДК .. ты дальше стакана уже не видишь..Как боком к матчу Оренбург факел имеет Газпром?

    20.03.2025

  • Garryman

    Как взялся? Игрокам Факела отменили красные, они не получили правильные желтые и чисты, как агнцы. В чем наказание? Или Факел при играющем Якимове выиграл бы у Зенита?

    20.03.2025

  • lvb

    Вы все прально пишете про Олусегуна. Хороший парень. Но он ведь играет на фланге. То КЗ/латераля, то вингера. Ессно стата и не должна быть топовой. Давай те посмотрим). Только РПЛ 21/22. 9 игр, 0+2 22/23. 24 игры, 5+2 23/24. 27 игр, 3+2. 24/25. 12 игр, 0+0 А что такое, что случилось?) А стряслось то, что Галицкий купил на фланги Оласу и Гонсалеса, а вингерами-Батчи и Са. Места заняты. Потому и лавку полирует, скорее всего с ним не продлят контракт)

    20.03.2025

  • Garryman

    А с другой стороны - два игрока могли получить желтые карточки, но получили КК, которые отменили. В итоге - фол был, а наказания нет. Ни красной, ни желтой.

    20.03.2025

  • nepomny

    Так это вся Россия поет! Ну уйдет Факел в ФНЛ, что перестанут? Нет! Придут новые клубы и тоже будут. Глас народа! А зенитовцам правда глаза колит.

    20.03.2025

  • михаил овчинников

    а как в таком случае быть с судьей, судившим факел зенит, с одной стороны удалил игрока Факела, как вы говорите "помог", а с другой "поднасрал" удалив Вендела

    20.03.2025

  • Вадим Непобедим

    Глаголете правильно. А привёл Олусегуна так как речь зашла о Краснодаре. Три года назад внимательно смотрел ФНЛ. Олусегун был совсем молодым за бесплатно точнее две копейки в Краснодаре2. Красавец,не было преград. С тех пор его отслеживаю. И вот нулевая статистика. А партнеры хороши и сам неплох. Мертенсу до него далеко да и вряд ли он сохранится в Факеле. Будет обновление. Но Краснодару он нервы потреплет, если доверят

    20.03.2025

  • Як Цидрак

    Прикольно, надо им всем по пяткам походить энергично

    20.03.2025

  • zg

    Ну да,ну да,ваш вой с болот с воскресенья не утихает,тоже все ищите,скандалы,интриги,расследования,в КаДэКа подаете вон и все воете и плачите,воете и плачите!)))))

    20.03.2025

  • Vitamin007

    новость- Топ!

    20.03.2025

  • lvb

    Приветствую. А причем тут Олусегуний и почему Вы его с Мертенсом сравниваете? Это игроки разных амплуа). Мертенс участвовал во всех 20 играх "Факела" в РПЛ, его регулярно меняют или выпускают на замену. Значит игрок основы. При 5 заменах с "твердыми игроками основы" стало сложнее, полсостава менять можно)) Что обычный середняк-работяга.. этт точно, но почему он "десятку" играет? А патамушта нет никого более на эту позицию, нищий Воронеж, увы и ах) Мертенс не отдает и не забивает, опасности от него , аки от беззубого суслика)

    20.03.2025

  • АбАкУмоВ

    Больные на всю голову свиньи везде Газпром ищут)) это шизофрения в чистом виде

    20.03.2025

  • zg

    :grin::grin::grin::thumbsup::metal:

    20.03.2025

  • zg

    ))))))))))))Ну а я в принципе не вижу повода желать им чего то нехорошего!)Хотя,шансов у них,как раз после этих 2ух игр,фактически нет...

    20.03.2025

  • zg

    Салют!Ну когда 2 раза подряд,да еще и несчастный Факел,тут задумаеся!)))))))

    20.03.2025

  • légionnaire

    нужно просто обезопасить один зеленый клуб от вылета

    20.03.2025

  • Вадим Непобедим

    По Мертенсу Вы горячитесь. Рабочая лошадка. С Оренбургом отыграл 10минут до удаления. игрок околоосновного состава. По той же статистике бьет 0,75 за игру и почти все в цель. К примеру у Олусегуна такая же нулевая статистика и ударов в два раза меньше,но он с тем же Ростовом играл в основе. Будем посмотреть.

    20.03.2025

  • zg

    Лихо газпрем взялся за Воронеж!Ну,дай Бог,самим аукнется!

    20.03.2025

  • признали ошибочным и.... что дальше? судейская бригада в поле и на ВАР....ПРЕМИЮ получит,да?

    20.03.2025

  • ВОПРЕКИ

    Наказвают арбитра, если он честно отработал и не помог Дюковским и Миллеровским девочкам, приблизить чемпионство. А когда сделал все правильно и выполнил установку главы РФС, то получит премию и внеочередной матч для работы.

    20.03.2025

  • ВОПРЕКИ

    Писал об этом сразу после матча. Что и требовалось доказать... газпромовские, Дюковские ручные свистуны, по команде Миллера,отыгрываются на воронежцах за удаление Вендела и пытаются вытащить свою дочку "Оренбург" из зоны вылета РПЛ - как все удачно сложилось в одном флаконе, правда ? А теперь еще нужно осложнить жизнь "Краснодару" в следующем туре с "Факелом", который нужно срочно усиливать, что бы "Зениту" помог, как "Рубин" с таджиком забашляли за глаза, чтобы "Спартак" тормознул. Вот вам и футбол от Дюкова и Газпрома, приватизированный великой компанией - когда нужно, удалим, а когда помочь своим, помилуем.Позорники.

    20.03.2025

  • михаил овчинников

    А может мне кто нибудь внятно объяснить? А в чем смысл решения? (Отмена красной это понятно) Факел проиграл в обоих матчах в которых признают не правильность удаления игрока Факела… то есть это прямое вмешательство в результат матча …. Наказ хоть один судья?! Отменен результат матча?! В чем смысл этого пережевывания!? Так можно любую команду слить при желании!!! Удаляй - отменяй!!! А результат остался на табло

    20.03.2025

  • Михалыч

    Ну так они первые запели про позор российского футбола , с глаз долой в фнл

    20.03.2025

  • lvb

    Здаров. А ты оного Мертенса-то разглядел, в играх за "Факел"?). Позиция на поле-АПЗ)). Играет под Ильиным и/или Каштанием. На поле выходит регулярно. 20 игр, 0+0. На мой вкус-посредственная посредственность, полученная Воронежем бесплатно. Так шо "Краснодару" бояться выхода Мертенса на поле.. этт как укуса муравья)

    20.03.2025

  • george64

    Ну так следующая с Краснодаром.. ))

    20.03.2025

  • lvb

    То есть наступ на ахилл, шипами, со всей дури.. это не КК? ЭСК -позор РФС, имха)

    20.03.2025

  • Barac Obama

    Сплавляют Факел, короче...Бедные никому не нужны.

    20.03.2025

  • инок

    Ну хоть какое-то решение в пользу Факела)

    20.03.2025

    • РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона

    ЭСК РФС начнет рассматривать эпизоды с предключевыми решениями
