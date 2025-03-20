ЭСК РФС признала ошибочным удаление Мертенса в матче «Оренбург» — «Факел»

ЭСК РФС признала ошибочным удаление полузащитника «Факела» Дилана Мертенса в матче 21-го тура РПЛ против «Оренбурга» (0:1), сообщает пресс-служба воронежского клуба.

На основании этого КДК РФС вынес решение об отмене красной карточки. Таким образом, 29-летний голландец сможет принять участие в матче против «Краснодара».

Ранее ЭСК РФС также признала ошибочным удаление полузащитника «Факела» Вячеслава Якимова в матче 20-го тура против «Зенита» (0:2).

В текущем сезоне Мертенс провел 26 матчей и не отметился результативными действиями.