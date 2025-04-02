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Судейство

2 апреля, 16:21

Каманцев высказался о возможной мошеннической схеме в судействе: «Создает фантастические риски»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Председатель судейского комитета и экспертно-судейской комиссии (ЭСК) при президенте РФС Павел Каманцев в комментарии для «СЭ» высказался о возможном использовании российскими арбитрами мошеннической схемы.

22 марта Telegram-канал SportBaza сообщил, что самарские следователи МВД вычислили схему, по которой, по их мнению, могли получать деньги российские арбитры. По версии следствия, арбитры брали деньги с представителей сразу двух команд, что означает, что они не оказывали влияние на результат, а занимались мошенничеством. Однако доказать факт передачи денег практически нереально.

— Была описана следующая схема: деньги арбитр берет у обеих команд, но при этом он судит честно.

— Это похоже на пересказ анекдота: «Верни разницу — суди честно». Но так говорилось про судей общегражданских, а не футбольных. С позиции юриста скажу, что так не работает. Две команды пришли и принесли деньги? Судья находится под контролем и надзором, но к нему приехали, принесли деньги, и он положил их на тумбочку?

— При такой схеме, должно быть, каждая из команд уверена, что заплатила только она.

— Конечно! Команды же между собой не общаются. Сотрудники из команды в команду не переходят. В каждой команде меняется менеджмент, все о чем-то общаются. Я не говорю, были такие случаи или нет — с этим разберутся органы. Но то, что вы огласили, выглядит как безумно странная схема, которая создает какие-то совершенно фантастические риски, — сказал Каманцев «СЭ».

Футбол
РПЛ
Павел Каманцев
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 26 17 7 2 52-20 58
2
 Зенит 26 16 6 4 51-17 54
3
 ЦСКА 26 15 6 5 41-18 51
4
 Спартак 26 15 5 6 49-23 50
5
 Динамо 26 13 8 5 54-30 47
6
 Локомотив 26 13 6 7 43-37 45
7
 Ростов 26 10 7 9 39-39 37
8
 Рубин 25 10 6 9 32-37 36
9
 Акрон 25 8 4 13 31-45 28
10
 Динамо Мх 26 6 9 11 25-31 27
11
 Кр. Советов 25 7 6 12 30-40 27
12
 Пари НН 26 6 5 15 20-47 23
13
 Химки 25 5 8 12 28-45 23
14
 Ахмат 26 4 11 11 23-40 23
15
 Оренбург 25 4 5 16 23-46 17
16
 Факел 25 2 9 14 11-37 15
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25.04 19:30
Динамо Мх – Краснодар
 2 : 3
26.04 14:00
Динамо – Зенит
 1 : 1
26.04 14:00
Пари НН – Ахмат
 1 : 0
26.04 16:30
Ростов – Локомотив
 1 : 1
26.04 19:30
Спартак – ЦСКА
 1 : 2
27.04 14:00
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
27.04 16:30
Химки – Акрон
 - : -
27.04 19:00
Рубин – Факел
 - : -
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Манфред Угальде

Спартак

 16
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 13
Эсекиэль Барко

Эсекиэль Барко

Спартак

 12
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

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Бителло

Бителло

Динамо

 9
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 7
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 11 2 1
Никита Глушков

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