20 марта, 13:27

ЭСК РФС начнет рассматривать эпизоды с предключевыми решениями

Сергей Разин
корреспондент

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о том, что экспертно-судейская комиссия будет рассматривать эпизоды предключевыми решениями.

Предложения по изменениям направлены на утверждение исполкома Российского футбольного союза.

«Одним из поводов для принятия подобного решения стал эпизод со спорным штрафным ударом в матче чемпионата страны между московским и махачкалинским «Динамо», после которого москвичи забили гол. Такие эпизоды происходят не часто, но вызывают широкий резонанс. Мы изучили статистику, и она говорит о том, что изменение регламента не приведет к существенным переменам в работе экспертно-судейской комиссии, но сделает судейство еще более открытым. Похожие изменения в работе ЭСК инициированы и в футзале. Подкомиссия должна будет рассматривать шестые и последующие фолы, повлиявшие на исход матча, хотя изначально комиссия не рассматривала эти эпизоды», — приводит слова Каманцева официальный сайт РФС.

  • Andrey Zakharov

    Это не Махачкала, ветер с берегов Невы подул...

    20.03.2025

  • zg

    Аж с ПРЕДКЛЮЧЕВЫМИ!!!!:rofl::rofl::rofl::rofl::rofl:Ждем огненых вердиктов и лютых решений!

    20.03.2025

  • Gordon

    Дилетант, по недоразумению возглавляющий судейский комитет, опять что-то глаголет и решает.

    20.03.2025

    • ЭСК РФС признала ошибочным удаление Мертенса в матче «Оренбург» — «Факел»

    Двух болельщиков «Спартака» после игры с «Зенитом» отстранили от посещения матчей на три года
