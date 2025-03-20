ЭСК РФС начнет рассматривать эпизоды с предключевыми решениями

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев рассказал о том, что экспертно-судейская комиссия будет рассматривать эпизоды предключевыми решениями.

Предложения по изменениям направлены на утверждение исполкома Российского футбольного союза.

«Одним из поводов для принятия подобного решения стал эпизод со спорным штрафным ударом в матче чемпионата страны между московским и махачкалинским «Динамо», после которого москвичи забили гол. Такие эпизоды происходят не часто, но вызывают широкий резонанс. Мы изучили статистику, и она говорит о том, что изменение регламента не приведет к существенным переменам в работе экспертно-судейской комиссии, но сделает судейство еще более открытым. Похожие изменения в работе ЭСК инициированы и в футзале. Подкомиссия должна будет рассматривать шестые и последующие фолы, повлиявшие на исход матча, хотя изначально комиссия не рассматривала эти эпизоды», — приводит слова Каманцева официальный сайт РФС.