РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона

РПЛ назвала даты и время начала матчей чемпионата России до конца сезона-2024/25.

В связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точное расписание 28-го тура находится в дополнительной проработке. В этом туре в том числе пройдут матчи ЦСКА — «Краснодар» и «Динамо» — «Спартак».

Игра 24-го тура «Зенит» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Дерби «Спартак» — ЦСКА в 26-м туре назначено на субботу, 26 апреля (начало — 19.00 мск).

Последний, 30-й тур чемпионата России-2024/25 пройдет в субботу, 24 мая. Планируется, что все его игры начнутся в 16.30 мск.

24-й тур

11 апреля (пятница)

19:30 «Спартак» — «Динамо» (Махачкала)

12 апреля (суббота)

12:00 «Оренбург» — ЦСКА

14:30 «Пари НН» — «Динамо»

17:00 «Рубин» — «Локомотив»

19:30 «Ахмат» — «Ростов»

13 апреля (воскресенье)

14:30 «Акрон» — «Факел»

17:00 «Зенит» — «Краснодар»

19:30 «Химки» — «Крылья Советов»

25-й тур

19 апреля (суббота)

12:00 «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала)

14:30 «Акрон» — «Спартак»

17:00 «Локомотив» — «Пари НН»

19:30 «Краснодар» — «Ахмат»

20 апреля (воскресенье)

14:00 ЦСКА — «Крылья Советов»

14:00 «Факел» — «Ростов»

16:30 «Зенит» — «Химки»

19:30 «Динамо» — «Рубин»

26-й тур

25 апреля (пятница)

19:30 «Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»

26 апреля (суббота)

14:00 «Динамо» — «Зенит»

14:00 «Пари НН» — «Ахмат»

16:30 «Ростов» — «Локомотив»

19:00 «Спартак» — ЦСКА

27 апреля (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» — «Оренбург»

16:30 «Химки» — «Акрон»

19:00 «Рубин» — «Факел»

27-й тур

2 мая (пятница)

18:00 «Акрон» — «Динамо» (Махачкала)

3 мая (суббота)

17:00 «Локомотив» — «Оренбург»

19:30 «Краснодар» — «Рубин»

4 мая (воскресенье)

14:00 «Факел» — «Спартак»

16:30 «Ахмат» — ЦСКА

19:30 «Зенит» — «Пари НН»

19:30 «Химки» — «Ростов»

5 мая (понедельник)

18:30 «Крылья Советов» — «Динамо»

28-й тур

11 мая (воскресенье) — ориентировочная дата

«Оренбург» — «Химки»

«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»

ЦСКА — «Краснодар»

«Факел» — «Локомотив»

«Динамо» — «Спартак»

«Акрон» — «Ахмат»

«Рубин» — «Ростов»

«Пари НН» — «Крылья Советов»

29-й тур

17 мая (суббота)

14:00 «Оренбург» — «Краснодар»

16:30 «Химки» — «Рубин»

19:00 «Пари НН» — «Факел»

18 мая (воскресенье)

13:30 «Крылья Советов» — «Спартак»

14:00 «Ахмат» — «Динамо» (Махачкала)

16:30 «Динамо» — «Акрон»

19:00 «Ростов» — «Зенит»

19 мая (понедельник)

20:30 «Локомотив» — ЦСКА

30-й тур

24 мая (суббота)

16:30 «Зенит» — «Ахмат»

16:30 «Спартак» — «Химки»

16:30 «Краснодар» — «Динамо»

16:30 ЦСКА — «Пари НН»

16:30 «Факел» — «Крылья Советов»

16:30 «Рубин» — «Оренбург»

16:30 «Динамо» (Махачкала) — «Ростов»

16:30 «Акрон» — «Локомотив»