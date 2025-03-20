РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона
РПЛ назвала даты и время начала матчей чемпионата России до конца сезона-2024/25.
В связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точное расписание 28-го тура находится в дополнительной проработке. В этом туре в том числе пройдут матчи ЦСКА — «Краснодар» и «Динамо» — «Спартак».
Игра 24-го тура «Зенит» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.
Дерби «Спартак» — ЦСКА в 26-м туре назначено на субботу, 26 апреля (начало — 19.00 мск).
Последний, 30-й тур чемпионата России-2024/25 пройдет в субботу, 24 мая. Планируется, что все его игры начнутся в 16.30 мск.
24-й тур
11 апреля (пятница)
19:30 «Спартак» — «Динамо» (Махачкала)
12 апреля (суббота)
12:00 «Оренбург» — ЦСКА
14:30 «Пари НН» — «Динамо»
17:00 «Рубин» — «Локомотив»
19:30 «Ахмат» — «Ростов»
13 апреля (воскресенье)
14:30 «Акрон» — «Факел»
17:00 «Зенит» — «Краснодар»
19:30 «Химки» — «Крылья Советов»
25-й тур
19 апреля (суббота)
12:00 «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала)
14:30 «Акрон» — «Спартак»
17:00 «Локомотив» — «Пари НН»
19:30 «Краснодар» — «Ахмат»
20 апреля (воскресенье)
14:00 ЦСКА — «Крылья Советов»
14:00 «Факел» — «Ростов»
16:30 «Зенит» — «Химки»
19:30 «Динамо» — «Рубин»
26-й тур
25 апреля (пятница)
19:30 «Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»
26 апреля (суббота)
14:00 «Динамо» — «Зенит»
14:00 «Пари НН» — «Ахмат»
16:30 «Ростов» — «Локомотив»
19:00 «Спартак» — ЦСКА
27 апреля (воскресенье)
14:00 «Крылья Советов» — «Оренбург»
16:30 «Химки» — «Акрон»
19:00 «Рубин» — «Факел»
27-й тур
2 мая (пятница)
18:00 «Акрон» — «Динамо» (Махачкала)
3 мая (суббота)
17:00 «Локомотив» — «Оренбург»
19:30 «Краснодар» — «Рубин»
4 мая (воскресенье)
14:00 «Факел» — «Спартак»
16:30 «Ахмат» — ЦСКА
19:30 «Зенит» — «Пари НН»
19:30 «Химки» — «Ростов»
5 мая (понедельник)
18:30 «Крылья Советов» — «Динамо»
28-й тур
11 мая (воскресенье) — ориентировочная дата
«Оренбург» — «Химки»
«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»
ЦСКА — «Краснодар»
«Факел» — «Локомотив»
«Динамо» — «Спартак»
«Акрон» — «Ахмат»
«Рубин» — «Ростов»
«Пари НН» — «Крылья Советов»
29-й тур
17 мая (суббота)
14:00 «Оренбург» — «Краснодар»
16:30 «Химки» — «Рубин»
19:00 «Пари НН» — «Факел»
18 мая (воскресенье)
13:30 «Крылья Советов» — «Спартак»
14:00 «Ахмат» — «Динамо» (Махачкала)
16:30 «Динамо» — «Акрон»
19:00 «Ростов» — «Зенит»
19 мая (понедельник)
20:30 «Локомотив» — ЦСКА
30-й тур
24 мая (суббота)
16:30 «Зенит» — «Ахмат»
16:30 «Спартак» — «Химки»
16:30 «Краснодар» — «Динамо»
16:30 ЦСКА — «Пари НН»
16:30 «Факел» — «Крылья Советов»
16:30 «Рубин» — «Оренбург»
16:30 «Динамо» (Махачкала) — «Ростов»
16:30 «Акрон» — «Локомотив»
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|10
|6
|3
|1
|19-8
|21
|
2
|Локомотив
|10
|5
|5
|0
|21-13
|20
|
3
|Краснодар
|10
|6
|2
|2
|20-7
|20
|
4
|Зенит
|10
|5
|4
|1
|20-9
|19
|
5
|Спартак
|10
|5
|3
|2
|17-14
|18
|
6
|Балтика
|10
|4
|5
|1
|13-6
|17
|
7
|Динамо
|10
|4
|3
|3
|15-12
|15
|
8
|Ахмат
|10
|4
|3
|3
|14-11
|15
|
9
|Рубин
|10
|4
|3
|3
|13-15
|15
|
10
|Кр. Советов
|10
|3
|3
|4
|16-19
|12
|
11
|Ростов
|10
|2
|4
|4
|8-12
|10
|
12
|Динамо Мх
|10
|2
|4
|4
|5-11
|10
|
13
|Оренбург
|10
|1
|4
|5
|13-21
|7
|
14
|Акрон
|10
|1
|4
|5
|12-17
|7
|
15
|Пари НН
|10
|2
|0
|8
|8-20
|6
|
16
|Сочи
|10
|0
|2
|8
|5-24
|2
|4.10
|13:00
|
Акрон – Зенит
|- : -
|4.10
|15:15
|
Рубин – Кр. Советов
|- : -
|4.10
|17:30
|
Краснодар – Ахмат
|- : -
|4.10
|19:45
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|5.10
|12:00
|
Оренбург – Ростов
|- : -
|5.10
|14:15
|
Сочи – Пари НН
|- : -
|5.10
|16:30
|
ЦСКА – Спартак
|- : -
|5.10
|19:00
|
Балтика – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|8
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|8
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|П
|
|
Эдуард Сперцян
Краснодар
|8
|
|
Зелимхан Бакаев
Локомотив
|4
|
|
Николай Рассказов
Крылья Советов
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Диего Коста
Краснодар
|9
|1
|2
|
|
Лечи Садулаев
Ахмат
|10
|1
|2
|
|
Ярослав Крашевский
Пари Нижний Новгород
|3
|1
|1