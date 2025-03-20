Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

20 марта, 12:15

РПЛ опубликовала расписание матчей до конца сезона

Фото Дмитрий Коротаев, Известия

РПЛ назвала даты и время начала матчей чемпионата России до конца сезона-2024/25.

В связи с празднованием 9 мая 80-летия Победы точное расписание 28-го тура находится в дополнительной проработке. В этом туре в том числе пройдут матчи ЦСКА — «Краснодар» и «Динамо» — «Спартак».

Игра 24-го тура «Зенит» — «Краснодар» состоится в воскресенье, 13 апреля. Начало — в 17.00 по московскому времени.

Дерби «Спартак» — ЦСКА в 26-м туре назначено на субботу, 26 апреля (начало — 19.00 мск).

Последний, 30-й тур чемпионата России-2024/25 пройдет в субботу, 24 мая. Планируется, что все его игры начнутся в 16.30 мск.

24-й тур

11 апреля (пятница)

19:30 «Спартак» — «Динамо» (Махачкала)

12 апреля (суббота)

12:00 «Оренбург» — ЦСКА

14:30 «Пари НН» — «Динамо»

17:00 «Рубин» — «Локомотив»

19:30 «Ахмат» — «Ростов»

13 апреля (воскресенье)

14:30 «Акрон» — «Факел»

17:00 «Зенит» — «Краснодар»

19:30 «Химки» — «Крылья Советов»

25-й тур

19 апреля (суббота)

12:00 «Оренбург» — «Динамо» (Махачкала)

14:30 «Акрон» — «Спартак»

17:00 «Локомотив» — «Пари НН»

19:30 «Краснодар» — «Ахмат»

20 апреля (воскресенье)

14:00 ЦСКА — «Крылья Советов»

14:00 «Факел» — «Ростов»

16:30 «Зенит» — «Химки»

19:30 «Динамо» — «Рубин»

26-й тур

25 апреля (пятница)

19:30 «Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»

26 апреля (суббота)

14:00 «Динамо» — «Зенит»

14:00 «Пари НН» — «Ахмат»

16:30 «Ростов» — «Локомотив»

19:00 «Спартак» — ЦСКА

27 апреля (воскресенье)

14:00 «Крылья Советов» — «Оренбург»

16:30 «Химки» — «Акрон»

19:00 «Рубин» — «Факел»

27-й тур

2 мая (пятница)

18:00 «Акрон» — «Динамо» (Махачкала)

3 мая (суббота)

17:00 «Локомотив» — «Оренбург»

19:30 «Краснодар» — «Рубин»

4 мая (воскресенье)

14:00 «Факел» — «Спартак»

16:30 «Ахмат» — ЦСКА

19:30 «Зенит» — «Пари НН»

19:30 «Химки» — «Ростов»

5 мая (понедельник)

18:30 «Крылья Советов» — «Динамо»

28-й тур

11 мая (воскресенье) — ориентировочная дата

«Оренбург» — «Химки»

«Динамо» (Махачкала) — «Зенит»

ЦСКА — «Краснодар»

«Факел» — «Локомотив»

«Динамо» — «Спартак»

«Акрон» — «Ахмат»

«Рубин» — «Ростов»

«Пари НН» — «Крылья Советов»

29-й тур

17 мая (суббота)

14:00 «Оренбург» — «Краснодар»

16:30 «Химки» — «Рубин»

19:00 «Пари НН» — «Факел»

18 мая (воскресенье)

13:30 «Крылья Советов» — «Спартак»

14:00 «Ахмат» — «Динамо» (Махачкала)

16:30 «Динамо» — «Акрон»

19:00 «Ростов» — «Зенит»

19 мая (понедельник)

20:30 «Локомотив» — ЦСКА

30-й тур

24 мая (суббота)

16:30 «Зенит» — «Ахмат»

16:30 «Спартак» — «Химки»

16:30 «Краснодар» — «Динамо»

16:30 ЦСКА — «Пари НН»

16:30 «Факел» — «Крылья Советов»

16:30 «Рубин» — «Оренбург»

16:30 «Динамо» (Махачкала) — «Ростов»

16:30 «Акрон» — «Локомотив»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
ФК Акрон
ФК Ахмат
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Краснодар
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Локомотив (Москва)
ФК Оренбург
ФК Пари НН (Нижний Новгород)
ФК Ростов
ФК Рубин (Казань)
ФК Спартак (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
ФК ЦСКА (Москва)
Читайте также
Шведская лыжница Сван угрожает бойкотом Олимпиады-2026 из-за России
Экономист сообщил об изменениях выплаты зарплаты в октябре
Выборы в Чехии ведут к власти евроскептиков. Разбор
Шабанов и Кравцов не набрали очков в предсезонных матчах НХЛ
«Спартаку» и «Динамо» пора кусать локти из-за отказа от Черчесова
Два пассажирских самолета столкнулись в аэропорту Нью-Йорка
Популярное видео
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Монако» — «Манчестер Сити»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Вильярреал» — «Ювентус»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Олимпиакос»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Наполи» — «Спортинг»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Атлетик»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Байер» — ПСВ: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Юнион» — «Ньюкасл»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Сочи»: Кубок России, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Айнтрахт»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Челси» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Славия»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Пафос» — «Бавария»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Галатасарай» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Марсель» — «Аякс»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Буде-Глимт» — «Тоттенхэм»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Кайрат» — «Реал»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Аталанта» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 2-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо» (Москва): Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Сочи»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 22-й тур: матчи после международной паузы в марте 2025 года
ЭСК признала верным решение Кукуляка назначить пенальти в матче «Химки» — «Пари НН»
Шалимов будет спасать «Факел» от вылета. Воронежцы доверились тренеру, не работавшему с 2022-го
Каманцев высказался о возможной мошеннической схеме в судействе: «Создает фантастические риски»
Олег Романцев: «Не вижу, в чем «Краснодар» и «Зенит» превосходят «Спартак»
«Акрон» — «Ростов»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 22-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Den211

    ну конечно. Чемп заканчивается в мае. Чтоб летом когда нормальная погода играть в хоккей, а когда будет грязь и снег в футбол. Расписание в идиотизме.

    20.03.2025

  • Спринт

    РПЛ опубликовала якобы "расписание" матчей ..? Расписание это, сугубо - в бане на выдачу тазиков. В спорте есть только - КАЛЕНДАРЬ игр. P.S. - Главное, что бы игры родного ЦСКА по баскетболу, футболу и по хоккею - не ставили горе-составители на одно время. Уже не раз такой дебилизмь присутствовал в календаре игр..

    20.03.2025

  • Что за Аюта?

    Мне не понравилось. Матчи Ростова дважды накладываются по времени на другие - сначала на ЦСКА, потом на Зенит.

    20.03.2025

    • «Крылья Советов» может возглавить один из помощников Осинькина — Сергей Булатов

    ЭСК РФС признала ошибочным удаление Мертенса в матче «Оренбург» — «Факел»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости