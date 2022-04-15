Смородская — о словах Каттани про дух победителей у «Спартака»: «Время покажет, кто прав, кто виноват»
Смородская прокомментировала слова спортивного директора «Спартака» Лука Каттани про красно-белый дух
Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» слова спортивного директора «Спартака» Лука Каттани о том, что красно-белый клуб отличает от «Зенита» дух победителей.
«Время покажет, кто прав, кто виноват. Дух у «Спартака» хороший, только они ничего не выигрывают, вот и все», — сказала Смородская «СЭ».
В эфире «Коммент.Шоу» Лука Каттани также сообщил, что он никогда не говорил, что красно-белые не будут продлевать контракт с Зелимханом Бакаевым.
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|
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|4
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|43
|
4
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|13
|3
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|42
|
5
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|11
|6
|6
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|39
|
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|37
|
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|35
|
8
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|10
|2
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|
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|8
|6
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|
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|
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|
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|7
|4
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|25
|
13
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|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
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|24
|5
|6
|13
|24-49
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|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0
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