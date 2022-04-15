Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» слова спортивного директора «Спартака» Лука Каттани о том, что красно-белый клуб отличает от «Зенита» дух победителей.

«Время покажет, кто прав, кто виноват. Дух у «Спартака» хороший, только они ничего не выигрывают, вот и все», — сказала Смородская «СЭ».

В эфире «Коммент.Шоу» Лука Каттани также сообщил, что он никогда не говорил, что красно-белые не будут продлевать контракт с Зелимханом Бакаевым.