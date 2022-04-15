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Смородская — о словах Каттани про дух победителей у «Спартака»: «Время покажет, кто прав, кто виноват»

Смородская прокомментировала слова спортивного директора «Спартака» Лука Каттани про красно-белый дух
Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская прокомментировала «СЭ» слова спортивного директора «Спартака» Лука Каттани о том, что красно-белый клуб отличает от «Зенита» дух победителей.

«Время покажет, кто прав, кто виноват. Дух у «Спартака» хороший, только они ничего не выигрывают, вот и все», — сказала Смородская «СЭ».

В эфире «Коммент.Шоу» Лука Каттани также сообщил, что он никогда не говорил, что красно-белые не будут продлевать контракт с Зелимханом Бакаевым.

ФК Спартак (Москва)
2
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
11
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
17.04 19:00
Н. Новгород – Химки
 - : -
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Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 16
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 11
Федор Смолов

Федор Смолов

Динамо

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П
Реми Кабелла

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Краснодар

 6
Рифат Жемалетдинов

Рифат Жемалетдинов

Локомотив

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Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

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Спартак

 13 1 4
Горан Чаушич

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