Аршавин считает, что следующий сезон в чемпионате России не будет таким легким для «Зенита»

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин считает, что сезон-2023/24

РПЛ не будет таким легким для петербургского клуба.

«Главный итог сезона в том, что «Зенит» выиграл 10-е чемпионство и теперь может носить две звезды на своей груди. Но я думаю, что конкуренция будет, следующий год не получится таким легким. Потому что и ЦСКА поднакопит «мяса», «Локомотив», если будет выглядеть так же, как и весной, да и у нас еще тоже непонятности с составом. Конкуренция всегда есть, просто на данном этапе «Зенит» очень мощно выглядит», — приводит ТАСС слова Аршавина.

«Зенит» завоевал золотые медали РПЛ 10-й раз в истории, с учетом чемпионата СССР. В этом сезоне сине-бело-голубые получили право нанести вторую звезду на эмблему клуба.