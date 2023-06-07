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Ларин: «Пиняеву нужно отыграть еще сезон в РПЛ до перехода в Европу»

Алина Савинова
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Бывший директор Академии «Чертаново» Николай Ларин оценил сезон-2022/23 для «Крыльев Советов».

«У меня двоякое состояние после этого сезона «Крыльев». Во-первых, можно назвать сезон неудачным, потому что команде катастрофически не везло. Но в матче со «Спартаком» все пошло по-другому. Этот матч можно назвать удачным, ведь все было на грани. «Крылья» были на грани вылета, но избежали стыковых матчей. За счет своей мощи и воли объединились и дали такой бой», — приводит «Спорт День за Днем» слова Ларина.

Также он поделился мнением о том, готов ли экс-нападающий «Крыльев» Сергей Пиняев к переходу в европейский клуб.

«Думаю, ему нужно отыграть еще сезон в РПЛ. Он уже готов к Европе, но если здесь еще сезон отыграет и сделает «Локомотив» чемпионом, то будет вообще супер», — добавил специалист.

По итогам завершившегося сезона «Крылья Советов» заняли 12-е место в турнирной таблице чемпионата России. Самарская команда набрала 32 очка за 30 туров.

Пиняев перешел в «Локомотив» из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. Он отметился 1 голом в 10 матчах за московскую команду.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/articles/byvshiy-direktor-chertanovo-larin-pinyaevu-nuzhen-eshche-sezon-v-rpl-do-perekhoda-v-evropu
Футбол
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
Николай Ларин
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1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
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 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
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