Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 14:18

Гаврилов — о матче с «Краснодаром»: «Будет непросто. Играйте сами, тогда не будете жаловаться на судей»

Юрий Гаврилов сделал прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак»
Читать «СЭ» в

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Мы же видели, как тяжело прошли первые игры. Гарантии никто не дает и на этот матч. Не думаю, что будет просто для «Спартака». Есть разница на чужом или своем поле? Я сам, когда выступал, это практически не играло большой роли. Что по поводу судейства, то после этого матча, наверное, могут подать жалобу. А есть ли в этом смысл? Ошибки у судей всегда были и будут дальше. После каждой игры подавать апелляцию на судейские ошибки что ли? Смысл какой? Играйте сами, тогда не будете претензии предъявлять судьям», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет 23 июля в Краснодаре. Начало — в 20.00 по московскому времени.

23.07.2022 | Краснодар — Спартак
Юрий Гаврилов (футбол)
РПЛ
ФК Краснодар
ФК Спартак (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Желтый арбуз: польза и вред
Петр Ян возвращается в чемпионскую гонку. Кто такой Шон О’Мэлли и поможет ли друг Снуп Догга главному россиянину в UFC
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЭСК ответила «Локомотиву». Сколько решений судей правильные?

«Фейеноорд» арендует Шиманьски у «Динамо» с опцией выкупа за 10 миллионов евро
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Кр. Советов 1 1 0 0 4-2 3
2
 Сочи 1 1 0 0 3-1 3
3
 ЦСКА 1 1 0 0 2-0 3
4
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
5
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
6
 Зенит 1 0 1 0 1-1 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
8
 Локомотив 1 0 1 0 1-1 1
9
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ростов 1 0 1 0 1-1 1
11
 Спартак 1 0 1 0 1-1 1
12
 Н. Новгород 1 0 1 0 1-1 1
13
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
14
 Оренбург 1 0 0 1 2-4 0
15
 Торпедо 1 0 0 1 1-3 0
16
 Урал 1 0 0 1 0-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
22.07 20:00
Зенит – Кр. Советов
 - : -
23.07 15:00
ЦСКА – Сочи
 - : -
23.07 17:30
Оренбург – Урал
 - : -
23.07 20:00
Краснодар – Спартак
 - : -
24.07 15:00
Химки – Н. Новгород
 - : -
24.07 17:30
Динамо – Торпедо
 - : -
24.07 20:00
Локомотив – Ростов
 - : -
24.07 20:00
Ахмат – Факел
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
Роман Акбашев

Роман Акбашев

Факел

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Оренбург

 1
П
Ильнур Альшин

Ильнур Альшин

Факел

 1
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 1
Александр Долгов

Александр Долгов

Химки

 1
И К Ж
Мачей Рыбус

Мачей Рыбус

Спартак

 1 0 0
Тимур Сулейманов

Тимур Сулейманов

Нижний Новгород

 1 0 0
Хорен Байрамян

Хорен Байрамян

Ростов

 1 0 1
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости