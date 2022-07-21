Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов в разговоре с «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего матча 2-го тура РПЛ против «Краснодара».

«Мы же видели, как тяжело прошли первые игры. Гарантии никто не дает и на этот матч. Не думаю, что будет просто для «Спартака». Есть разница на чужом или своем поле? Я сам, когда выступал, это практически не играло большой роли. Что по поводу судейства, то после этого матча, наверное, могут подать жалобу. А есть ли в этом смысл? Ошибки у судей всегда были и будут дальше. После каждой игры подавать апелляцию на судейские ошибки что ли? Смысл какой? Играйте сами, тогда не будете претензии предъявлять судьям», — сказал Гаврилов корреспонденту «СЭ» Полине Мельниковой.

Матч «Краснодар» — «Спартак» пройдет 23 июля в Краснодаре. Начало — в 20.00 по московскому времени.

23.07.2022 | Краснодар — Спартак