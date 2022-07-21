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Бывший полузащитник «Зенита» Стрепетов назвал продление контракта с Венделом большим плюсом для клуба

Алексей Еремин
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Бывший полузащитник «Зенита» Алексей Стрепетов прокомментировал продление контракта полузащитника Вендела с питерским клубом.

«Впереди «Зенит» ждет серьезный сезон, — цитирует Стрепетова «Спорт День за Днем». — Будет серьезная конкуренция за чемпионство. Вендел подписал контракт, а значит, год он наверняка будет играть за «Зенит». И будет играть успешно. На данный момент он и Сантос — ключевые игроки команды. К ним нет претензий по игре. Новый контракт с Венделом — большой плюс «Зениту». Это еще раз показывает, что в клубе хорошо работают с легионерами, ставят большие задачи и намерены завоевать в этом сезоне новую звезду».

21 июля «Зенит» объявил о продлении контракта с полузащитником Венделом. Новое соглашение с 24-летним бразильцем действует до конца сезона-2026/27.

Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года, на его счету 8 голов и 8 результативных передач в 57 матчах за команду из Санкт-Петербурга.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/strepetov-novyy-kontrakt-s-vendelom-bolshoy-plyus-zenitu
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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