Эксперт ЭСК за три месяца принял два противоположных решения. «СЭ» узнал, кто выступил против удаления динамовца Фернандеса

Сегодня на сайте РФС опубликовано решение экспертно-судейской комиссии, в ответ на обращение «Локомотива» признавшей, что судья Сергей Иванов на 57-й минуте матча с «Динамо» (0:0) ошибочно не назначил штрафной удар и не удалил динамовца Роберто Фернандеса.

«Решение ЭСК мотивировано тем, что данный игрок в единоборстве за мяч с игроком команды «Локомотив» №7 Артемом Дзюбой, по мнению большинства членов комиссии, нарушил правила против, совершив наказуемый контакт коленом с ногой соперника. Так как в данной ситуации имелись все основания для того, чтобы квалифицировать потенциальное нарушение правил лишением соперника явной возможности забить гол, большинство членов комиссии считают, что судье следовало назначить штрафной удар в пользу команды «Локомотив» и удалить с поля игрока команды «Динамо» за лишение соперника явной возможности забить гол», — говорится в сообщении на сайте РФС.

По данным «СЭ», по итогам голосования мнения разделились 3 к 1. Как известно в комиссию входят четыре эксперта с правом голоса: Милорад Мажич, Джюнейт Чакыр, Николай Иванов и Равшан Ирматов. Как раз последний проголосовал против указанного выше решения, не согласившись с тем, что Фернандеса следовало удалить. Непонятно только, против чего был Ирматов. Он не считает действия защитника фолом или не видит у Дзюбы явной возможности забить гол?

Интересно, что три месяца назад, оценивая схожий эпизод, Ирматов, как и все остальные члены ЭСК, выступил за показ красной карточки футболисту «Пари НН» Виктору Александрову.

Фото Скриншот из трансляции

Тогда в ответ на обращение нижегородцев после игры 1-го тура с «Зенитом» (0:2) ЭСК решила, что «судья правильно удалил с поля игрока команды «Пари НН» №2 Виктора Александрова на 48-й минуте матча».

«Решение ЭСК мотивировано тем, что нарушение правил со стороны данного игрока против игрока атакующей команды «Зенит» №7 Зелимхана Бакаева, по мнению всех членов комиссии, являлось лишением соперника явной возможности забить гол, учитывая тот факт, что мяч находился под полным контролем нападающего, имеющего возможность выйти один на один с вратарем соперника под нормальным углом движения к воротам, а позиция партнеров игрока обороны потенциально не позволила бы при этом вступить в единоборство с атакующим игроком «Зенита». По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи удалить с поля игрока команды «Пари НН» после вмешательства ВАР и просмотра судьей данного эпизода на мониторе».