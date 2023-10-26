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26 октября, 19:28

Бывший президент «Локомотива» Наумов назвал главную претензию к Галактионову

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший президент московского «Локомотива» Николай Наумов назвал открытие и разочарование в составе железнодорожников и высказался о будущем главного тренера «Локомотива» Михаила Галактионова.

«Мне кажется, весь «Локомотив» — это открытие сезона. Галактионову вроде удается как-то стабилизировать состав, делать игру. Мне очень нравится, что вернули Сильянова. Я вижу в нем очень сильного защитника. Открытием у «Локомотива» назвал бы Карпукаса. Этот парень вроде незаметно вливался в состав, но на сегодня считаю, что он цементирует всю середину «Локомотива». Это большой плюс, что у нас появился такой игрок. Также очень импонирует Лантратов. Я не очень хорошо относился к тому, что убрали Гильерме, но, как действует Лантратов, меня очень радует. До конца сезона Галактионов должен доиграть. Но к нему, безусловно, есть претензии. Галактионов — сильный тренер, но его беда в том, что он не умеет влиять на результат в перерыве матча. Если ты видишь, что первый тайм не сложился, то должен сделать так, чтобы на второй тайм вышла совершенно другая команда. К сожалению, у Галактионова такого умения нет. Он молодой тренер, поэтому ему можно многое простить. Но я не думаю, что в «Локомотиве» стоит вопрос о его отставке», — приводит слова Наумова «Спорт День за Днем».

На данный момент «Локомотив» занимает 5-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 20 очков за 12 туров. 28 октября железнодорожники на выезде сыграют против «Ростова». Матч начнется в 16:30 по московскому времени.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/byvshiy-prezident-lokomotiva-naumov-nazval-glavnuyu-pretenziyu-k-galaktionovu-
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Михаил Галактионов
Николай Наумов
6
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 12 8 4 0 21-7 28
2
 Зенит 12 7 2 3 25-12 23
3
 Кр. Советов 12 6 3 3 26-17 21
4
 Спартак 12 6 2 4 18-18 20
5
 Локомотив 12 5 5 2 18-16 20
6
 Динамо 12 4 6 2 17-15 18
7
 ЦСКА 12 4 6 2 22-17 18
8
 Пари НН 12 5 2 5 11-11 17
9
 Урал 12 4 4 4 13-18 16
10
 Рубин 13 4 4 5 12-20 16
11
 Ростов 12 3 4 5 20-24 13
12
 Ахмат 12 3 3 6 12-15 12
13
 Факел 12 3 3 6 9-15 12
14
 Балтика 13 3 2 8 12-19 11
15
 Оренбург 12 3 2 7 14-20 11
16
 Сочи 12 3 0 9 13-19 9
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27.10 19:00
Рубин – Балтика
 1 : 0
28.10 14:00
Факел – Спартак
 - : -
28.10 16:30
Ростов – Локомотив
 - : -
28.10 16:30
Кр. Советов – Оренбург
 - : -
28.10 19:00
Зенит – Ахмат
 - : -
29.10 14:00
Пари НН – Сочи
 - : -
29.10 16:30
Динамо – Урал
 - : -
29.10 19:30
ЦСКА – Краснодар
 - : -
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Краснодар

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Эдуард Сперцян

Краснодар

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П
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Роман Ежов

Крылья Советов

 4
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Квинси Промес

Спартак

 4
Иван Обляков

Иван Обляков

ЦСКА

 3
И К Ж
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Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 9 1 3
Брайан Мансилья

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 10 1 3
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Милан Гайич

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 10 1 1
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