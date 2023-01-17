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Рапопорт: «Сделка «Зенита» с «Коринтиансом» — вынужденная»

Мария Гусева
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Бывший тренер «Зенита» Борис Рапопорт рассказал, почему питерский клуб пошел на масштабную сделку с «Коринтиансом» по обмену игроков.

— Сделка с «Коринтиансом» — вынужденная, — цитирует «РБ Спорт» Рапопорта. — Потому что нападающий Юри Алберто не захотел играть в Петербурге. В него были вложены деньги. Клуб «Коринтианс», куда ушел летом Алберто, предложил такую схему. Все же игроки в Бразилии высокого уровня. Я не уверен даже, что в сложившейся ситуации «Зенит» их сильно просматривал. «Коринтианс» предложил кого-то — «Зенит» согласился. Ну, может, Семак смотрел.

— То есть, надо было брать, что дают?

— Сделка, повторюсь, — во многом, вынужденная. Потому что Юри Алберто — интересный форвард. «Зениту» нужно вернуть свои деньги. А деньги там немаленькие. Сейчас же такое время, что вообще можно ничего не получить за игроков. А тут хоть какой-то вариант.

10 января «Зенит» договорился с «Коринтиансом» о переходах бразильских футболистов в зимнее и летнее трансферные окна. Состав команды пополнят защитник Роберт Ренан и полузащитник Ду Кейрос. Нападающий Юри Алберто перейдет в «Коринтианс».

Источник: РБ Спорт
Футбол
ФК Зенит
ФК Коринтианс
Ду Кейрос
Роберт Ренан
Юри Алберто
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
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