Стало известно расписание Зимнего кубка РПЛ

Пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ) на официальном сайте опубликовала расписание зимнего Кубка РПЛ, который пройдет в Абу-Даби (ОАЭ) со 2 по 11 февраля.

В турнире примут участие «Спартак», «Ростов», «Краснодар» и «Сочи». Победитель будет определен по итогам трех туров.

1-й тур

2 февраля (четверг)

19:30 «Ростов» — «Спартак»

3 февраля (пятница)

19:30 «Краснодар» — «Сочи»

2-й тур

6 февраля (понедельник)

17:00 «Сочи» — «Ростов»

20:00 «Краснодар» — «Спартак»

3-й тур

10 февраля (пятница)

19:00 «Спартак» — «Сочи»

11 февраля (суббота)

20:00 «Ростов» — «Краснодар»

После 17 туров первое место в чемпионате России занимает «Зенит» (42 очка), следом идут «Спартак» (36) и «Ростов» (35).