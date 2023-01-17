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Сегодня, 18:31

Билялетдинов: «Чтобы остаться в РПЛ, «Локомотиву» нужно решить вопрос самоотдачи и психологии»

Мария Гусева
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Бывший полузащитник «Локомотива» Динияр Билялетдинов высказался о трансферной политике железнодорожников.

«Пиняева взяли, понятно, по возрасту и по умению — это нормальная история, — цитирует Metaratings.ru Билялетдинова. — Более опытные — Глушенков, Лантратов может быть, как раз и помогут во второй части чемпионата. Опять же, нужно смотреть на подготовку, как ребята будут готовиться под давлением. Потому что одно дело, когда ты в «Крыльях Советов» или в «Химках», при всем уважении к этим клубам, находишься в опасной зоне. Другое дело, когда ты в «Локомотиве» находишься в опасной зоне.

Ответственность, понимание новых требований тренера может занять время, а этого времени нет. Нужно сейчас исправлять ситуацию. Но по качеству и по умениям ребята способны принести пользу «Локомотиву». Есть надежда, что положение исправится в первую очередь психологически и в игровом плане. Потому что команда даже по подбору игроков должна быть выше в турнирной таблице. Тут нужно решить вопрос самоотдачи и психологии, тогда эта задача решится".

После 17 туров «Локомотив» находится на 14-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 13 очков. Лидирует — «Зенит» (42 очка).

Источник: Metaratings.ru
Динияр Билялетдинов
Илья Лантратов
Сергей Пиняев
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
Максим Глушенков
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
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Квинси Промес

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Зенит

 12
П
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