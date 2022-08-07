Кобелев считает, что индивидуальные качества игроков принесли «Динамо» победу над «Крыльями»

Экс-тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился с «СЭ» мнением о победе бело-голубых над «Крыльями Советов» в матче 4-го тура РПЛ (2:0).

«Игра получилось интересной. «Крылья Советов» местами имели преимущество. Но у «Динамо» есть запас прочности. И индивидуально у «Динамо» игроки сильнее. Это и дало результат. Йоканович поставил двух нападающих, эксперимент получился интересным. Думаю, что мы можем увидеть эту схему и в следующих матчах. Отмечу игру Роберто Фернандеса и его отличный гол. Но ему с Сазоновым нужно время, чтобы сыграться», — сказал Кобелев корреспонденту «СЭ» Константину Белову.

«Динамо» набрало 8 очков и поднялось на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре бело-голубые 13 августа на своем поле примут «Краснодар».