«Спартак» показал, что осталось за кадром матча с «Уралом»

«Спартак» опубликовал на своем официальном YouTube-канале видео, посвященное матчу 4-го тура РПЛ против «Урала» (2:0).

Пресс-служба «Спартака» показала, что осталось за кадром трансляции матча, который прошел в Екатеринбурге.

«Спартак» победил в третьем матче подряд, подопечные Гильермо Абаскаля вышли в лидеры турнирной таблицы РПЛ, набрав 10 очков в четырех матчах.

В следующем туре «Спартак» на своем поле примет «Сочи» 14 августа.