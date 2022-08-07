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«Крылья Советов» — «Динамо»: видеообзор матча 4-го тура РПЛ

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в
7 августа. «Крылья Советов» — «Динамо» — 0:2.
Фото ФК «Динамо».

«Динамо» на выезде обыграло «Крылья Советов» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голами отметились защитник Роберто Фернандес и нападающий Вячеслав Грулев.

«Динамо», набрав восемь очков, поднялось на четвертое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с четырьмя очками идут на десятой строчке.

ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
0
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 ЦСКА 4 3 1 0 11-3 10
2
 Спартак 4 3 1 0 11-3 10
3
 Зенит 4 2 2 0 9-1 8
4
 Динамо 4 2 2 0 10-4 8
5
 Химки 4 2 1 1 7-3 7
6
 Краснодар 4 2 1 1 9-7 7
7
 Сочи 3 2 0 1 5-5 6
8
 Ростов 3 1 2 0 4-3 5
9
 Ахмат 4 1 2 1 4-4 5
10
 Кр. Советов 4 1 1 2 5-8 4
11
 Оренбург 3 1 0 2 6-8 3
12
 Н. Новгород 3 0 2 1 3-6 2
13
 Факел 4 0 2 2 7-11 2
14
 Локомотив 4 0 2 2 3-11 2
15
 Торпедо 4 0 1 3 3-11 1
16
 Урал 4 0 0 4 1-10 0
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6.08 15:00
Урал – Спартак
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Краснодар – Локомотив
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6.08 20:00
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7.08 15:00
Торпедо – Химки
 1 : 3
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Динамо

 4
Эдуард Сперцян

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Краснодар

 4
П
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Ростов

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Оренбург

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И К Ж
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Локомотив

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