«Крылья Советов» — «Динамо»: видеообзор матча 4-го тура РПЛ

«Динамо» на выезде обыграло «Крылья Советов» в матче четвертого тура Российской премьер-лиги. Встреча в Самаре завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей.

Голами отметились защитник Роберто Фернандес и нападающий Вячеслав Грулев.

«Динамо», набрав восемь очков, поднялось на четвертое место в турнирной таблице. «Крылья Советов» с четырьмя очками идут на десятой строчке.