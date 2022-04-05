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ЭКС: пенальти за фол на Смолове в матче «Краснодар» — «Динамо» назначен ошибочно

ЭКС: пенальти за фол на Смолове в матче «Краснодар» — «Динамо» был ошибкой
Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в
Федор Смолов.
Фото ФК «Динамо»

Во вторник, 5 апреля, прошло заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте РФС, на котором выяснилось, что судья ошибочно назначил пенальти в ворота «Краснодара» на 45+2-й минуте матча 23-го тура РПЛ с «Динамо» (0:1).

В конце первого тайма защитник «Краснодара» Александр Черников схватил Смолова за футболку, после чего форвард «Динамо» упал на газон. Изначально главный судья матча Алексей Сухой назначил штрафной, но после вмешательства ВАР изменил свое решение и назначил 11-метровый.

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин реализовал пенальти и вывел свою команду вперед в счете — 1:0.

Также выяснилось, что на 90+3-й минуте матча «Краснодара» с «Динамо» (0:1) судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота московского клуба.

На последних минутах матча форвард «быков» Алексей Ионов потерял равновесие в борьбе за мяч. Главный судья матча Алексей Сухой показал футболисту «Краснодара» желтую карточку за симуляцию.

Источник: https://rfs.ru/news/215637
Алексей Ионов
Федор Смолов
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Краснодар
Алексей Сухой
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2
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3
 ЦСКА 23 13 4 6 34-20 43
4
 Сочи 23 12 3 8 35-24 39
5
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
6
 Краснодар 22 10 6 6 34-22 36
7
 Ахмат 23 10 2 11 29-30 32
8
 Кр. Советов 22 9 5 8 29-25 32
9
 Спартак 23 7 6 10 24-32 27
10
 Н. Новгород 23 7 6 10 22-33 27
11
 Рубин 23 7 4 12 31-42 25
12
 Ростов 22 5 7 10 34-40 22
13
 Арсенал 23 5 6 12 24-46 21
14
 Урал 23 4 9 10 15-24 21
15
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