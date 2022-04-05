ЭСК признала ошибочным решение Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом»
Во вторник, 5 апреля, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭКС РФС), на котором было рассмотрено обращение «Урала» на работу главного арбитра матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:2) Игоря Панина.
Екатеринбургский клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу Панина в эпизодах с назначением пенальти в ворота «Урала» на 89-й минуте встречи и неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 95-й минуте игры.
ЭСК приняла решение относительно данных эпизодов.
«Судья правильно назначил пенальти в ворота «Урала» на 89-й минуте игры.
Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник «Урала» Рафал Аугустыняк, не успев сыграть в мяч в единоборстве с полузащитником ЦСКА Егором Ушаковым, сперва совершил контакт с ногой соперника, а следом задержал его корпусом, тем самым препятствуя продвижению полузащитника к мячу в собственной штрафной площади. Вмешательство ВАР признано обоснованным и ошибочное решение судьи продолжить игру было правильно исправлено.
Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 95-й минуте встречи.
Решение ЭСК мотивировано тем, что Ушаков, проиграв позицию в единоборстве с полузащитником «Урала» Лео Гогличидзе, совершил фол по неосторожности, подбив сзади его левую ногу в тот момент, когда полузащитник пытался нанести удар по воротам соперника. По мнению членов комиссии, данный контакт является наказуемым, поскольку движение ногой защитника совершается сзади и небольшого усилия по отношению к ноге замахнувшегося для удара Гогличидзе достаточно, чтобы он не смог его выполнить», — говорится на официальном сайте РФС.
Встреча ЦСКА с «Уралом» прошла в воскресенье, 3 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|23
|14
|7
|2
|53-23
|49
|
2
|Динамо
|23
|14
|4
|5
|42-24
|46
|
3
|ЦСКА
|23
|13
|4
|6
|34-20
|43
|
4
|Сочи
|23
|12
|3
|8
|35-24
|39
|
5
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
6
|Краснодар
|22
|10
|6
|6
|34-22
|36
|
7
|Ахмат
|23
|10
|2
|11
|29-30
|32
|
8
|Кр. Советов
|22
|9
|5
|8
|29-25
|32
|
9
|Спартак
|23
|7
|6
|10
|24-32
|27
|
10
|Н. Новгород
|23
|7
|6
|10
|22-33
|27
|
11
|Рубин
|23
|7
|4
|12
|31-42
|25
|
12
|Ростов
|22
|5
|7
|10
|34-40
|22
|
13
|Арсенал
|23
|5
|6
|12
|24-46
|21
|
14
|Урал
|23
|4
|9
|10
|15-24
|21
|
15
|Уфа
|23
|4
|9
|10
|21-32
|21
|
16
|Химки
|23
|4
|9
|10
|22-39
|21
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|- : -
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|15
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0