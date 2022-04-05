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ЭСК признала ошибочным решение Панина не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом»

ЭСК признала ошибочным решение арбитра не назначать пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Уралом»
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Судья матча ЦСКА — «Урал» Игорь Панин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Во вторник, 5 апреля, состоялось заседание Экспертно-судейской комиссии при президенте Российского футбольного союза (ЭКС РФС), на котором было рассмотрено обращение «Урала» на работу главного арбитра матча 23-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (РПЛ) с ЦСКА (2:2) Игоря Панина.

Екатеринбургский клуб обратился в ЭСК РФС с просьбой оценить работу Панина в эпизодах с назначением пенальти в ворота «Урала» на 89-й минуте встречи и неназначением пенальти в ворота ЦСКА на 95-й минуте игры.

ЭСК приняла решение относительно данных эпизодов.

«Судья правильно назначил пенальти в ворота «Урала» на 89-й минуте игры.

Решение ЭСК мотивировано тем, что защитник «Урала» Рафал Аугустыняк, не успев сыграть в мяч в единоборстве с полузащитником ЦСКА Егором Ушаковым, сперва совершил контакт с ногой соперника, а следом задержал его корпусом, тем самым препятствуя продвижению полузащитника к мячу в собственной штрафной площади. Вмешательство ВАР признано обоснованным и ошибочное решение судьи продолжить игру было правильно исправлено.

Судья ошибочно не назначил пенальти в ворота ЦСКА на 95-й минуте встречи.

Решение ЭСК мотивировано тем, что Ушаков, проиграв позицию в единоборстве с полузащитником «Урала» Лео Гогличидзе, совершил фол по неосторожности, подбив сзади его левую ногу в тот момент, когда полузащитник пытался нанести удар по воротам соперника. По мнению членов комиссии, данный контакт является наказуемым, поскольку движение ногой защитника совершается сзади и небольшого усилия по отношению к ноге замахнувшегося для удара Гогличидзе достаточно, чтобы он не смог его выполнить», — говорится на официальном сайте РФС.

Встреча ЦСКА с «Уралом» прошла в воскресенье, 3 апреля, на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве.

Источник: https://rfs.ru/news/215637
Футбол
РПЛ
РФС
ФК Урал
ФК ЦСКА (Москва)
Игорь Панин
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