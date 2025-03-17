Футбол
17 марта, 13:32

Глушаков: «Мартинс бегает там, где закопаны деньги»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

— Как вам матч?

— Футбол не очень понравился, если честно. Больше понравилась атмосфера. Давно не было таких трибун! И ажиотажа, который раньше всегда присутствовал. Игра была равная, но «Спартак» свои моменты реализовал, а «Зенит» — нет.

— Мартинс провел сумасшедшую неделю, оформив дубль сначала в Кубке России, а затем и в матче с «Зенитом».

— Парень старается, работает. Он мне всегда в принципе нравился. Настоящий бокс-ту-бокс — работает от штрафной до штрафной. Как говорится, бегает там, где закопаны деньги. Он умеет правильно выбрать позицию.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.

Александр Соболев.«Соболева нужно было ставить с первых минут — он бы землю грыз!» Глушаков — о победе «Спартака» над «Зенитом»
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Спартак» — «Зенит», «Ростов» — «Краснодар», «Локо» — «Динамо» и другие
Каманцев — о голе Мартинса: «Нет никаких оснований не доверять решению ассистента»
Литвинов об игре с «Зенитом»: «Было бы странно выйти на поле и не пожать руку Соболеву»
«Локо» — «Динамо»: департамент судейства дал неверную информацию о голе Сильянова. Что происходит?
РФС показал с трех ракурсов отсутствие офсайда при голе Мартинса в матче «Спартак» — «Зенит»
«Спартак» — «Зенит»: ВАР не проверил ошибочность идентификации Рябчука. Об этом сообщил департамент судейства
Мажич — о победном голе «Спартака» в матче с «Зенитом»: «Офсайда нет»
  • Gordon

    Да говно атмосфера. И будет говном при аусвайсе.

    17.03.2025

  • Palacios

    Ага...а ты исключительно за Миллеровку бегал )

    17.03.2025

    • Медведев раскритиковал работу ВАР на матче «Спартак» — «Зенит»

    Фетисов: «Если Овечкин установит рекорд, он будет держаться 100 лет. А рекорд Дзюбы побьют»
