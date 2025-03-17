Глушаков: «Мартинс бегает там, где закопаны деньги»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков в интервью «СЭ» прокомментировал победу «Спартака» над «Зенитом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ.

— Как вам матч?

— Футбол не очень понравился, если честно. Больше понравилась атмосфера. Давно не было таких трибун! И ажиотажа, который раньше всегда присутствовал. Игра была равная, но «Спартак» свои моменты реализовал, а «Зенит» — нет.

— Мартинс провел сумасшедшую неделю, оформив дубль сначала в Кубке России, а затем и в матче с «Зенитом».

— Парень старается, работает. Он мне всегда в принципе нравился. Настоящий бокс-ту-бокс — работает от штрафной до штрафной. Как говорится, бегает там, где закопаны деньги. Он умеет правильно выбрать позицию.

«Спартак» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 43 очками. «Зенит» также набрал 43 очка в 21 матче, но идет на третьей строчке, уступая красно-белым по дополнительным показателям.

Лидером таблицы является «Краснодар» с 46 очками.