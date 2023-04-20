Озбилиз считает, что Карпин мог бы стать тренером команды из ла лиги

Экс-игрок «Спартака» Арас Озбилиз ответил на вопрос «СЭ», тренером клуба из какой лиги мог бы стать Валерий Карпин.

«У Карпина еще есть шанс тренировать в Европе. У него же есть испанский язык, он говорит на нем. Важно, хочет он сам этого или нет. В условной испанской лиге? Да, испанский язык для него будет большим плюсом. Тем более он играл в этой стране», — сказал Озбилиз «СЭ».

Карпин возглавляет «Ростов» с 2022 года. В сезоне-2014/15 специалист тренировал «Мальорку».