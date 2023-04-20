Орлов выделил работоспособность Вендела

Комментатор Геннадий Орлов высказался о полузащитнике «Зенита» Венделе, выделив его работоспособность.

«Вендел — чернорабочий. Он заменял Барриоса, когда тот отсутствовал. На поле он бегает больше всех. Где эти российские игроки, подающие надежды? Почему они проигрывают Венделу? Талант Вендела помножен на работоспособность. Сегодня формула такая. Раньше талантливый игрок мог где-то постоять на поле. А сейчас так не работает. Посмотрите, как Месси бегал назад на чемпионате мира», — приводит слова Орлова Sport24.

В текущем сезоне Вендел принял участие в 30 матчах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи.