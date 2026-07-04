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Сегодня, 22:03

Дзюба о возможном возвращении в «Спартак» и завершении карьеры: «Честно, я кайфую сейчас»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба на Дне московского спорта прокомментировал возможное возвращение в московский «Спартак» и завершение карьеры.

— Правильно ли понял, что в случае, если ты не перейдешь в «Спартак», ты завершишь карьеру?

— Не знаю, возможно. Но я еще подумаю. Честно, я кайфую сейчас.

1 июля 37-летний Дзюба стал свободным агентом. Последние два года форвард выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на счету нападающего 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

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Артем Дзюба
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ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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2
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3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
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 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
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13
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26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
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