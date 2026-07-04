Дзюба о возможном возвращении в «Спартак» и завершении карьеры: «Честно, я кайфую сейчас»
Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба на Дне московского спорта прокомментировал возможное возвращение в московский «Спартак» и завершение карьеры.
— Правильно ли понял, что в случае, если ты не перейдешь в «Спартак», ты завершишь карьеру?
— Не знаю, возможно. Но я еще подумаю. Честно, я кайфую сейчас.
1 июля 37-летний Дзюба стал свободным агентом. Последние два года форвард выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на счету нападающего 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.
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3
|Локомотив
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4
|Спартак
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|0-0
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5
|ЦСКА
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6
|Балтика
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7
|Динамо
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8
|Рубин
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9
|Ахмат
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10
|Ростов
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11
|Кр. Советов
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12
|Оренбург
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13
|Акрон
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14
|Динамо Мх
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15
|Родина
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16
|Факел
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|26.07
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|Динамо – Кр. Советов
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|Спартак – Родина
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|Оренбург – Ростов
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|Локомотив – Ахмат
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|ЦСКА – Балтика
|- : -
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|Рубин – Краснодар
|- : -
|26.07
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|Акрон – Зенит
|- : -
|26.07
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|Факел – Динамо Мх
|- : -
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