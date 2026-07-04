Дзюба о возможном возвращении в «Спартак» и завершении карьеры: «Честно, я кайфую сейчас»

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба на Дне московского спорта прокомментировал возможное возвращение в московский «Спартак» и завершение карьеры.

— Правильно ли понял, что в случае, если ты не перейдешь в «Спартак», ты завершишь карьеру?

— Не знаю, возможно. Но я еще подумаю. Честно, я кайфую сейчас.

1 июля 37-летний Дзюба стал свободным агентом. Последние два года форвард выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на счету нападающего 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.