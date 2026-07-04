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4 июля, 21:47

Дзюба назвал красивой историей возможное возвращение в «Спартак»

Дмитрий Барулев
Корреспондент

Бывший нападающий сборной России Артем Дзюба во время общения с журналистами на Дне московского спорта назвал красивой историей возможное возвращение в московский «Спартак».

«Я сейчас очень много тренируюсь. Очень классно отдохнул в Турции. Обыграл всех хоккеистов. Овечкин у меня ни разу в волейбол не выиграл. Саша, тренируйся! «Спартак»? Нет такого хочу или не хочу. Но это была бы красивая история. Хотелось бы закончить красиво и выиграть трофей. Когда моя карьера закончится, может быть, уже. Не знаю. Но будь у меня власть какая-то, я бы многое поменял в нашем футболе. Я бы хотел сыграть в одной команде с Зиданом, если бы был такой выбор. А из наших с Яшиным потренироваться, чтобы забить ему гол», — приводит слова Дзюбы «СЭ».

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1 июля 37-летний Дзюба стал свободным агентом. Последние два года Дзюба выступал за «Акрон». В сезоне-2025/26 на его счету 28 матчей во всех турнирах, в которых он забил 8 голов и отдал 5 результативных передач.

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Артем Дзюба
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РПЛ
ФК Акрон
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 0 0 0 0 0-0 0
2
 Краснодар 0 0 0 0 0-0 0
3
 Локомотив 0 0 0 0 0-0 0
4
 Спартак 0 0 0 0 0-0 0
5
 ЦСКА 0 0 0 0 0-0 0
6
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
7
 Динамо 0 0 0 0 0-0 0
8
 Рубин 0 0 0 0 0-0 0
9
 Ахмат 0 0 0 0 0-0 0
10
 Ростов 0 0 0 0 0-0 0
11
 Кр. Советов 0 0 0 0 0-0 0
12
 Оренбург 0 0 0 0 0-0 0
13
 Акрон 0 0 0 0 0-0 0
14
 Динамо Мх 0 0 0 0 0-0 0
15
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Факел 0 0 0 0 0-0 0
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26.07 00:00 Динамо – Кр. Советов - : -
26.07 00:00 Спартак – Родина - : -
26.07 00:00 Оренбург – Ростов - : -
26.07 00:00 Локомотив – Ахмат - : -
26.07 00:00 ЦСКА – Балтика - : -
26.07 00:00 Рубин – Краснодар - : -
26.07 00:00 Акрон – Зенит - : -
26.07 00:00 Факел – Динамо Мх - : -
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