Нападающий «Локомотива» Воробьев прокомментировал возможный трансфер в «Спартак»
Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев ответил на вопросы о своем будущем и возможном переходе в «Спартак».
«Звонил ли мне кто-то из «Спартака»? Нет, ничего такого не было, никто из клуба на меня не выходил. У меня еще год контракта. Пока ни о чем конкретном не задумываюсь, год — это много», — приводит слова Воробьева «РБ Спорт».
Форвард перешел в «Локомотив» из «Оренбурга» 1 июля 2024 года. В сезоне-2025/26 он забил 12 голов и отдал 7 результативных передач в 34 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро.
Источник: «РБ Спорт»
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|9
|6
|1
|2
|16-7
|19
|
3
|Динамо
|9
|6
|1
|2
|14-8
|19
|
4
|ЦСКА
|9
|5
|4
|0
|15-9
|19
|
5
|Зенит
|9
|6
|0
|3
|19-9
|18
|
6
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|4
|0
|5
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|
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|9
|2
|6
|1
|12-11
|12
|
8
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|9
|3
|2
|4
|14-12
|11
|
9
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|3
|2
|5
|11-17
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|
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|9
|2
|5
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|
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|2
|4
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|10
|
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|9
|1
|6
|2
|7-10
|9
|
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|Акрон
|10
|1
|5
|4
|11-19
|8
|
14
|Локомотив
|9
|1
|4
|4
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|
15
|Родина
|9
|1
|2
|6
|10-22
|5
|
16
|Факел
|9
|0
|3
|6
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|9.10
|19:30
|Ростов – Акрон
|1 : 0
|10.10
|13:00
|Оренбург – Динамо Мх
|- : -
|10.10
|15:15
|Факел – Локомотив
|- : -
|10.10
|17:30
|Крылья Советов – Спартак
|- : -
|10.10
|19:30
|Краснодар – Зенит
|- : -
|11.10
|14:00
|Ахмат – Балтика
|- : -
|11.10
|16:30
|ЦСКА – Родина
|- : -
|11.10
|19:30
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|- : -
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|Г
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Александр Соболев
Зенит
|7
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|
Максим Глушенков
Зенит
|6
|
|
Гамид Агаларов
Динамо Мх
|5
|П
|
|
Педро
Зенит
|4
|
|
Маркиньос
Спартак
|4
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Георгий Мелкадзе
Ахмат
|8
|1
|3
|
|
Илья Рожков
Рубин
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|1
|2
|
|
Матеус Рейс
ЦСКА
|3
|1
|1
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