Нападающий «Локомотива» Воробьев прокомментировал возможный трансфер в «Спартак»

Нападающий «Локомотива» Дмитрий Воробьев ответил на вопросы о своем будущем и возможном переходе в «Спартак».

«Звонил ли мне кто-то из «Спартака»? Нет, ничего такого не было, никто из клуба на меня не выходил. У меня еще год контракта. Пока ни о чем конкретном не задумываюсь, год — это много», — приводит слова Воробьева «РБ Спорт».

Форвард перешел в «Локомотив» из «Оренбурга» 1 июля 2024 года. В сезоне-2025/26 он забил 12 голов и отдал 7 результативных передач в 34 матчах. Transfermarkt оценивает стоимость 28-летнего игрока в 6 миллионов евро.