Хохлов считает, что «Зенит» рано поздравлять с чемпионством

Экс-главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал «СЭ» поражение от «Урала» (2:3) в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ.

«Поздравлять «Зенит» пока еще, конечно, не стоит, потому что многие футболисты и тренеры люди суеверные, но я думаю, что гонка за чемпионство практически закончилась. Команда уже почти у цели, на финишной прямой, так сказать», — сказал Хохлов корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

Отметим, что после 27 матчей «Динамо» занимает второе место в таблице Тинькофф РПЛ (52 очка).