«Рубин» — «Сочи»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ

«Сочи» обыграл «Рубин» в матче 27-го тура Тинькофф чемпионата России с крупным счетом — 6:0.

В составе «Сочи» голы забили Тимофей Маргасов, Жоаозиньо, Матео Кассьерра, Кирилл Заика, Ивелин Попов и Георгий Мелкадзе.

Сочинцы поднялись на третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав в 27 матчах 49 очков. У «Рубина» 29 очков, команда Леонида Слуцкого занимает 11-е место.