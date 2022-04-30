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Скопинцев — о поражении от «Урала»: «В жизни бывают подъемы и спады. Как в жизни, так и в спорте»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился эмоциями после поражения в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:3).

— Почему «Динамо» не смогло добиться положительного результата, а «Урал» добился великой победы?

— Ничего себе, как комплиментарно. Потому что есть небольшой спад в реализации моментов и отборе мяча. Поэтому такой результат.

— Как вы можете объяснить этот спад?

— Потому что в жизни бывают подъемы и спады. Как в жизни, так и в спорте.

— Какие мысли были в голове, когда судья удалил, а потом отменил свое решение?

— Был уже конец матча, а игра шла в активных фазах. В прижатую руку мяч попал. Не успел ничего подумать, был очень уставший. Оставили на поле, нормально.

— Можно ли сказать, что спад «Динамо» начался именно после поражения от ЦСКА?

— Ничего не могу сказать. Хорошие вопросы, но на них нет четкого ответа, потому что везде бывает у команды череда побед, потом череда поражений, просто надо прервать ее в следующем матче.

— Почему у «Урала» получилось перевернуть игру в свою пользу?

— У команды есть хорошие игроки, хорошие исполнители.

— Они в зоне вылета. У вас большая команда, хорошие футболисты. Что произошло?

— Ничего, думаю, этот вопрос будет более уместен, когда мы финишируем, и будем вверху, либо свалимся. Я надеюсь, что мы это преодолеем, потому что все ребята сильные и будем на том месте, на котором хотим.

— Сандро Шварц на пресс-конференции сказал, что вряд ли будет смотреть матч «Зенита». Вы будете его смотреть?

— Может, да. Включу телевизор, фоном посмотрю.

— Вы выглядите командой, которая способна нарушить гегемонию «Зенита»?

— Думаю, да.

— «Зенит» берет чемпионство четыре года подряд. Вы можете остановить их?

— Для этого необходимы разные ресурсы. Постоим за Москву, мы ищем нужные пути.

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Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Metaratings.ru
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  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Реал
Эспаньол

П1

18%

1.46

ТБ2.5

29%

1.69

Ф1(-1)

20%

1.74
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит
Локомотив

П1

28%

1.27

Обе забьют - да

15%

1.90

Ф1(-1.5)

14%

1.77
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Лидс
Манчестер Сити

П2

82%

1.30

Ф2(-1.5)

5%

1.85

Обе забьют - да

3%

1.81
Дмитрий Скопинцев
ФК Динамо (Москва)
ФК Урал
1
0
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 26 17 7 2 61-25 58
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 25 11 6 8 36-27 39
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 26 9 7 10 44-44 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 - : -
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 - : -
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
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Краснодар

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