Скопинцев — о поражении от «Урала»: «В жизни бывают подъемы и спады. Как в жизни, так и в спорте»

Защитник «Динамо» Дмитрий Скопинцев поделился эмоциями после поражения в матче 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Урала» (2:3).

— Почему «Динамо» не смогло добиться положительного результата, а «Урал» добился великой победы?

— Ничего себе, как комплиментарно. Потому что есть небольшой спад в реализации моментов и отборе мяча. Поэтому такой результат.

— Как вы можете объяснить этот спад?

— Потому что в жизни бывают подъемы и спады. Как в жизни, так и в спорте.

— Какие мысли были в голове, когда судья удалил, а потом отменил свое решение?

— Был уже конец матча, а игра шла в активных фазах. В прижатую руку мяч попал. Не успел ничего подумать, был очень уставший. Оставили на поле, нормально.

— Можно ли сказать, что спад «Динамо» начался именно после поражения от ЦСКА?

— Ничего не могу сказать. Хорошие вопросы, но на них нет четкого ответа, потому что везде бывает у команды череда побед, потом череда поражений, просто надо прервать ее в следующем матче.

— Почему у «Урала» получилось перевернуть игру в свою пользу?

— У команды есть хорошие игроки, хорошие исполнители.

— Они в зоне вылета. У вас большая команда, хорошие футболисты. Что произошло?

— Ничего, думаю, этот вопрос будет более уместен, когда мы финишируем, и будем вверху, либо свалимся. Я надеюсь, что мы это преодолеем, потому что все ребята сильные и будем на том месте, на котором хотим.

— Сандро Шварц на пресс-конференции сказал, что вряд ли будет смотреть матч «Зенита». Вы будете его смотреть?

— Может, да. Включу телевизор, фоном посмотрю.

— Вы выглядите командой, которая способна нарушить гегемонию «Зенита»?

— Думаю, да.

— «Зенит» берет чемпионство четыре года подряд. Вы можете остановить их?

— Для этого необходимы разные ресурсы. Постоим за Москву, мы ищем нужные пути.