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Стрепетов: «Старая схема Рахимова против «Зенита» не спасет «Рубин»

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Заслуженный тренер России по футболу Алексей Стрепетов объяснил, в чем заключается главная опасность для «Рубина» в матче с «Зенитом».

«Рахимов очень хорошо знает «Зенит», всегда старается подготовиться к противостоянию с ним. Раньше он старался насытить оборону, фланги, чтобы перекрыть Сантоса, Мостового, Малкома, когда тот еще играл за «Зенит». Очень хорошо игроки «Рубина» действовали в середине поля, старался лишить мяча Вендела, Клаудиньо. У него была схема игры против «Зенита» отработана: закрыть края и не позволить сделать острую передачу на Кассьерру. И, конечно, сыграть в быструю контратаку, найти свободные, которые «Зенит» оставлял. Такую тактику он сто процентов снова изберет.

Но у Рахимова будет проблема. «Зенит» стал играть по-другому с приходом Глушенкова. Возросла опасность атак через центр, с быстрыми вертикальными передачами, врываниями в штрафную. Фланги сейчас не так задействованы у петербуржцев, как раньше. Вспомните матч с «Крыльями» — там Кассьерра забил после фланговой передачи и все. Зато в середине поля у «Зенита» сильный кулак: Барриос, Вендел, Глушенков. Очень моторные, непредсказуемые игроки. Как Рахимову удастся их перекрыть, увидим. Думаю, это большая головная боль для тренера «Рубина». И не только для него", — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».

Команды сыграют между собой в рамках 2-го тура РПЛ сезона-2024/25 27 июля, начало встречи — в 17:30 по московскому времени. В 1-м туре обе команды одержали победы: «Рубин» на выезде обыграл «Пари НН» (4:2), а «Зенит» дома разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Рубин (Казань)
1
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
5
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
 Факел 1 0 0 1 1-3 0
15
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 - : -
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 - : -
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 - : -
27.07 20:00
Факел – Акрон
 - : -
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 2
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 1
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 1
П
Бителло

Бителло

Динамо

 2
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 2
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 1
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
Роман Евгеньев

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