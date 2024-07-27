Стрепетов: «Старая схема Рахимова против «Зенита» не спасет «Рубин»
Заслуженный тренер России по футболу Алексей Стрепетов объяснил, в чем заключается главная опасность для «Рубина» в матче с «Зенитом».
«Рахимов очень хорошо знает «Зенит», всегда старается подготовиться к противостоянию с ним. Раньше он старался насытить оборону, фланги, чтобы перекрыть Сантоса, Мостового, Малкома, когда тот еще играл за «Зенит». Очень хорошо игроки «Рубина» действовали в середине поля, старался лишить мяча Вендела, Клаудиньо. У него была схема игры против «Зенита» отработана: закрыть края и не позволить сделать острую передачу на Кассьерру. И, конечно, сыграть в быструю контратаку, найти свободные, которые «Зенит» оставлял. Такую тактику он сто процентов снова изберет.
Но у Рахимова будет проблема. «Зенит» стал играть по-другому с приходом Глушенкова. Возросла опасность атак через центр, с быстрыми вертикальными передачами, врываниями в штрафную. Фланги сейчас не так задействованы у петербуржцев, как раньше. Вспомните матч с «Крыльями» — там Кассьерра забил после фланговой передачи и все. Зато в середине поля у «Зенита» сильный кулак: Барриос, Вендел, Глушенков. Очень моторные, непредсказуемые игроки. Как Рахимову удастся их перекрыть, увидим. Думаю, это большая головная боль для тренера «Рубина». И не только для него", — цитирует Стрепетова «РБ Спорт».
Команды сыграют между собой в рамках 2-го тура РПЛ сезона-2024/25 27 июля, начало встречи — в 17:30 по московскому времени. В 1-м туре обе команды одержали победы: «Рубин» на выезде обыграл «Пари НН» (4:2), а «Зенит» дома разгромил «Крылья Советов» со счетом 4:0.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0