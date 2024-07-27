Спортивный директор «Оренбурга» рассказал, когда Караташ присоединится к клубу

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев рассказал, когда защитник «Галатасарая» Кезимчан Караташ присоединится к клубу.

«В понедельник Караташ пройдет медосмотр, после чего присоединится к команде. Никаких проблем нет, все бумаги подписаны. Это бесплатная аренда до конца сезона», — цитирует Андреева Sport24.

В минувшем сезоне Караташ был арендован «Анкарагюджю» во второй половине чемпионата. На его счету 24 матча и одна желтая карточка.