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«Мои последние волосы на голове встают дыбом». Комментатор Генич рассказал новые подробности спора с Дзюбой

Комментатор Генич рассказал новые подробности спора с Дзюбой
Иван Шитик
Корреспондент
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Известный комментатор Константин Генич рассказал новые подробности спора с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, который привел к ссоре между мужчинами.

«Знаю, что можно, а что нельзя говорить. Эта история не скандальная. Когда мы говорим о том, что с точки зрения маркетинга российскому футболу нужны фишки, лучше этой истории не придумать. Я клянусь — когда Артем рассказывает, что это был разговор тет-а-тет и я для привлечения внимания к себе это придумал, мои последние волосы на голове встают дыбом. Спор произошел на юбилее Леонида Слуцкого.

И вот стоит Артем в компании Слуцкого, братьев Березуцких, я иду с женой, и Артем, еще перед тем, как поздороваться, начинает: «Ну что ты несешь, какой расширенный список, какой Сергеев? Сколько их было в ФНЛ, бомбардиров, они потом терялись в РПЛ». Я возразил, все стоят и слышат это. Я сказал: «Тебе-то что, ты капитан сборной, пусть он будет в списке». Он сказал, что в «Крыльях» Сергеев забьет 2-3, и вообще, давай мажем, что максимум пять. Я ответил, что, давай восемь. Семь — расход, восемь — я выиграл. Он сказал, семь выиграл он, восемь — я. Спорить на что-то не стали, просто на желание. И все, история закончилась. Это был май прошлого года.

Начинается новый сезон, мы, комментаторы, общаемся, я рассказал — буду болеть за Сергеева, мне надо 8 голов в РПЛ, чтобы одолеть Дзюбу в споре. И когда Сергеев забил 2-3 гола, Дима Дерунец поехал в Самару на интервью с Иваном, и попросил, может ли рассказать об этом самому футболисту. Я разрешил. Никто в мае 21-го года не мог предположить, что Дзюба и Сергеев окажутся в одной команде. Иван ответил Дерунцу, что постарается меня не подвести.

У нас хорошие отношения были с Дзюбой. По старому номеру я у Дзюбы заблокирован, в соцсетях заблокирован. Нашел новый номер Артема и написал ему сообщение. Молчание. На следующий день еще раз пишу. Не отвечает. Звонить я не стал. Ребят из Петербурга встретил, попросил, чтобы Артем вышел на связь. Я рассказал о споре, — был такой спор, Дзюба проспорил. И когда он выступил, меня трясло. Тьфу, ужас! Я извиняюсь перед аудиторией — готов и перед ним, что его обозвал, на оскорбления переходить нехорошо. Было сказано на эмоциях. Но то, как он себя повел, как он сказал — увы. Мог это сделать так, как умеет, с юмором. Желтым журналистом я бы был, если бы после каждого с ним разговора все бы выносил на публику. А это был просто шутливый спор. Мне бы интересно, если бы проиграл я, он бы вышел на связь?» - рассказал Генич «РБ Спорт».

 
Артем Дзюба и&nbsp;Константин Генич. Дзюба в конфликте с Геничем выглядит жалко. Но у этой истории есть и позитивный герой

 

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/konstantin-genich-nashel-nomer-dzyuby-i-napisal-on-ne-otvetil-a-zvonit-ya-ne-stal/
Артем Дзюба
Константин Генич
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