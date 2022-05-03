«Мои последние волосы на голове встают дыбом». Комментатор Генич рассказал новые подробности спора с Дзюбой
Известный комментатор Константин Генич рассказал новые подробности спора с нападающим «Зенита» Артемом Дзюбой, который привел к ссоре между мужчинами.
«Знаю, что можно, а что нельзя говорить. Эта история не скандальная. Когда мы говорим о том, что с точки зрения маркетинга российскому футболу нужны фишки, лучше этой истории не придумать. Я клянусь — когда Артем рассказывает, что это был разговор тет-а-тет и я для привлечения внимания к себе это придумал, мои последние волосы на голове встают дыбом. Спор произошел на юбилее Леонида Слуцкого.
И вот стоит Артем в компании Слуцкого, братьев Березуцких, я иду с женой, и Артем, еще перед тем, как поздороваться, начинает: «Ну что ты несешь, какой расширенный список, какой Сергеев? Сколько их было в ФНЛ, бомбардиров, они потом терялись в РПЛ». Я возразил, все стоят и слышат это. Я сказал: «Тебе-то что, ты капитан сборной, пусть он будет в списке». Он сказал, что в «Крыльях» Сергеев забьет 2-3, и вообще, давай мажем, что максимум пять. Я ответил, что, давай восемь. Семь — расход, восемь — я выиграл. Он сказал, семь выиграл он, восемь — я. Спорить на что-то не стали, просто на желание. И все, история закончилась. Это был май прошлого года.
Начинается новый сезон, мы, комментаторы, общаемся, я рассказал — буду болеть за Сергеева, мне надо 8 голов в РПЛ, чтобы одолеть Дзюбу в споре. И когда Сергеев забил 2-3 гола, Дима Дерунец поехал в Самару на интервью с Иваном, и попросил, может ли рассказать об этом самому футболисту. Я разрешил. Никто в мае 21-го года не мог предположить, что Дзюба и Сергеев окажутся в одной команде. Иван ответил Дерунцу, что постарается меня не подвести.
У нас хорошие отношения были с Дзюбой. По старому номеру я у Дзюбы заблокирован, в соцсетях заблокирован. Нашел новый номер Артема и написал ему сообщение. Молчание. На следующий день еще раз пишу. Не отвечает. Звонить я не стал. Ребят из Петербурга встретил, попросил, чтобы Артем вышел на связь. Я рассказал о споре, — был такой спор, Дзюба проспорил. И когда он выступил, меня трясло. Тьфу, ужас! Я извиняюсь перед аудиторией — готов и перед ним, что его обозвал, на оскорбления переходить нехорошо. Было сказано на эмоциях. Но то, как он себя повел, как он сказал — увы. Мог это сделать так, как умеет, с юмором. Желтым журналистом я бы был, если бы после каждого с ним разговора все бы выносил на публику. А это был просто шутливый спор. Мне бы интересно, если бы проиграл я, он бы вышел на связь?» - рассказал Генич «РБ Спорт».
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|27
|18
|7
|2
|64-26
|61
|
2
|Динамо
|27
|16
|4
|7
|47-28
|52
|
3
|Сочи
|27
|15
|4
|8
|48-29
|49
|
4
|ЦСКА
|27
|14
|5
|8
|38-27
|47
|
5
|Краснодар
|26
|12
|6
|8
|38-28
|42
|
6
|Локомотив
|26
|11
|8
|7
|38-35
|41
|
7
|Кр. Советов
|27
|11
|5
|11
|34-32
|38
|
8
|Ахмат
|27
|11
|2
|14
|33-37
|35
|
9
|Ростов
|27
|9
|7
|11
|45-46
|34
|
10
|Спартак
|27
|9
|7
|11
|32-37
|34
|
11
|Н. Новгород
|27
|7
|8
|12
|25-38
|29
|
12
|Химки
|27
|6
|11
|10
|31-43
|29
|
13
|Рубин
|27
|8
|5
|14
|33-50
|29
|
14
|Урал
|27
|6
|9
|12
|21-31
|27
|
15
|Уфа
|27
|4
|11
|12
|25-38
|23
|
16
|Арсенал
|27
|5
|7
|15
|27-54
|22
|26.02
|14:00
|
Н. Новгород – Урал
|1 : 0
|26.02
|14:00
|
Химки – Динамо
|0 : 3
|26.02
|16:30
|
Сочи – Арсенал
|2 : 0
|26.02
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|0 : 2
|27.02
|19:00
|
Ахмат – Уфа
|2 : 1
|28.02
|19:00
|
Зенит – Рубин
|3 : 2
|6.04
|19:00
|
Ростов – Кр. Советов
|1 : 0
|4.05
|19:00
|
Краснодар – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|18
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|13
|
|
Матео Кассьерра
Сочи
|11
|П
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|7
|
|
Антон Зиньковский
Крылья Советов
|7
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|15
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|22
|1
|4
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0