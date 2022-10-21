Тихонов: «У «Ростова» больше шансов победить в матче с «Факелом»

Бывший футболист «Спартака» Андрей Тихонов поделился ожиданиями от матча 14-го тура чемпионата России, в котором «Факел» примет «Ростов».

«Ростов» забуксовал и начал терять очки. В кубковой игре с «Динамо» играли 50-60% основного состава команды, остальные готовились к выездной игре с «Факелом» из Воронежа. У «Факела» тоже часть футболистов не играла в Кубке со «Спартаком». «Ростов» борется за верхнюю часть таблицы, а «Факел» пытается обезопасить себя, потому что он находится в зоне стыков рядом с «Химками». Думаю, что будет интересная игра, но больше шансов победить все-таки у «Ростова», — цитирует Metaratings Тихонова.

«Ростов» после 13 туров РПЛ занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 25 очков. «Факел» располагается на 14-й строчке с 11 очками.

Матч «Факел» — «Ростов» пройдет 22 октября. Начало встречи — в 16.30 по московскому времени.