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Сегодня, 23:20

Самедов — о неудачном проекте «Локомотива»: «Большинство новичков не соответствовали уровню амбиций клуба»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Самедов прокомментировал работу немецких специалистов в клубе.

— У кого-то были другие ожидания, но что-то пошло не так.

— Но у вас наверняка были другие ожидания — в том смысле, что все придет к тому финалу, к которому и пришло.

— Но мои ожидания — это мои проблемы.

— Вы намекаете на то, что все случившееся — логично.

— Наверное, да, раз все так получилось. Не хочу в это углубляться. Но изначально — есть спорт и есть не спорт. Есть логичные вещи, есть нелогичные. Видел там мало логичного. Логики просто не видел. Если бы я принимал решение по футболистам, то большинство из них просто не взял бы.

— Что с большинством из новичков, которых все-таки взяли, не так?

— Они не соответствуют уровню амбиций такого футбольного клуба, как «Локомотив». Неплохой парень Изидор, — приводит слова Самедова «РБ Спорт».

В октябре из «Локомотива» были уволены немецкий тренер Йозеф Циннбауэр и немецкий спортивный директор Томас Цорн. Также свой пост покинул глава совета директоров Александр Плутник. Его место занял Юрий Нагорных.

«Локомотив» идет в зоне переходных матчей за право сыграть в РПЛ в следующем сезоне, расположившись на 13-й позиции с 12 очками.

Источник: https://bookmaker-ratings.com.ua/ru/news/aleksandr-samedov-o-ruhnuvshem-proekte-nemetskogo-lokomotiva-logiki-prosto-ne-videl-bol-shinstvo-novichkov-ne-sootvetstvovali-urovnyu-ambitsij-kluba/?utm_source=rb_main_site&utm_medium=banner&utm_campaign=promo&r=0
Александр Самедов
ФК Локомотив (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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30 тур
22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
23.10 16:30
Спартак – Химки
 - : -
23.10 19:00
Ахмат – Торпедо
 - : -
24.10 17:30
Урал – Кр. Советов
 - : -
24.10 20:00
Зенит – Сочи
 - : -
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Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 9
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
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Филипе Силва Малком

Зенит

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 12 1 3
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Илья Кутепов

Торпедо М

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Мусса Сиссако

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