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Экс-игрок «Спартака»: «Федун держит удар несмотря на финансовые потери»

Экс-футболист «Спартака» Сабитов рассказал о встрече с Федуном
Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-футболист «Спартака» Ренат Сабитов в интервью «СЭ» рассказал о встрече с президентом красно-белых Леонидом Федуном.

— Леонид Федун за последний месяц потерял очень большую часть своего состояния, но продолжает финансировать «Спартак». Вам доводилось с ним общаться во времена карьеры в «Спартаке»?

— Да, у меня была одна история. Я получил травму плеча и не участвовал в матче. Леонид Арнольдович зашел в раздевалку, со всеми поздоровался, подошел ко мне и спросил про самочувствие. Для меня это показатель. На него все эти годы какие-то нападки постоянно идут, а человек продолжает и продолжает усердно работать для клуба. «Спартак» живет, он делает все для команды. Я всегда относился к этому человеку с особой поддержкой и благодарностью. Считаю, что он большой молодец и доказывает это, продолжает поддерживать «Спартак», несмотря на финансовые потери и происходящее в мире. Держит удар!

— Он часто появлялся на базе и тренировках?

— Да, на базе у нас были встречи перед чемпионатом, все обсуждали. Не оставлял нас. Появлялся нечасто, но он всегда был с нами.

— Какое впечатление он вообще производит как человек?

— Я был в приятном шоке, когда он подошел ко мне и спросил про травму. Но вообще он производит впечатление спокойного и скромного человека.

По оценкам Bloomberg, Федун потерял почти 80% своего состояния из-за политической ситуации в мире.

Валерий Карпин и&nbsp;Леонид Федун. «Все эти годы на Федуна идут нападки, а он продолжает усердно работать для «Спартака». Сабитов — о Карпине, Макгиди и будущем без легионеров

Ренат Сабитов
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Леонид Федун
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 23 10 7 6 33-29 37
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 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
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10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
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 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
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14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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 - : -
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