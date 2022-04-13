Экс-игрок «Спартака»: «Федун держит удар несмотря на финансовые потери»

Экс-футболист «Спартака» Ренат Сабитов в интервью «СЭ» рассказал о встрече с президентом красно-белых Леонидом Федуном.

— Леонид Федун за последний месяц потерял очень большую часть своего состояния, но продолжает финансировать «Спартак». Вам доводилось с ним общаться во времена карьеры в «Спартаке»?

— Да, у меня была одна история. Я получил травму плеча и не участвовал в матче. Леонид Арнольдович зашел в раздевалку, со всеми поздоровался, подошел ко мне и спросил про самочувствие. Для меня это показатель. На него все эти годы какие-то нападки постоянно идут, а человек продолжает и продолжает усердно работать для клуба. «Спартак» живет, он делает все для команды. Я всегда относился к этому человеку с особой поддержкой и благодарностью. Считаю, что он большой молодец и доказывает это, продолжает поддерживать «Спартак», несмотря на финансовые потери и происходящее в мире. Держит удар!

— Он часто появлялся на базе и тренировках?

— Да, на базе у нас были встречи перед чемпионатом, все обсуждали. Не оставлял нас. Появлялся нечасто, но он всегда был с нами.

— Какое впечатление он вообще производит как человек?

— Я был в приятном шоке, когда он подошел ко мне и спросил про травму. Но вообще он производит впечатление спокойного и скромного человека.

По оценкам Bloomberg, Федун потерял почти 80% своего состояния из-за политической ситуации в мире.