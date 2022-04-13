Сабитов: «Макгиди не испытывал никакого дискомфорта в России, ему здесь нравилось»

Экс-футболист «Спартака» Ренат Сабитов в интервью «СЭ» поделился своими впечатлениями от общения с ирландским защитником Эйденом Макгиди.

— Каким вам запомнился Эйден Макгиди?

— Очень хорошие воспоминания о нем. Мы уже спустя несколько лет после «Спартака» как-то пересеклись на отдыхе в торговом центре. Были с женами. Мы с ним сидели вместе и в командном автобусе, общались. Я английским вообще не владею, Карпин даже как-то смеялся над нами: «Саб, ты вообще понимаешь, что сам говоришь?» Но я пытался! Когда мы с Эйденом встретились, у меня бывшая жена говорила по-английски, так что мы через нее пообщались. Была приятная встреча, поспрашивали друг друга про жизнь. Это показатель взаимоотношений в той команде. Там прошло уже три-четыре года, а мы все равно не прошли мимо и были рады друг друга видеть.

— Ему вообще нравилось в России?

— Мне кажется, ему Россия нравилась. Помню, мы с ним в Казани разговаривали на эту тему. Были на прогулке недалеко от «Пирамиды». Никакого дискомфорта он тут не испытывал, ходил и улыбался. Он хороший парень.

Макгиди выступал за «Спартак» с 2010 по 2014 год. В 93 официальных матчах он отметился 13 голами.