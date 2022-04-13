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Кафанов рассказал, как приняли в «Ростове» Онопко

Карен Саркисян
Корреспондент
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Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал о том, как приняли в тренерском штабе ростовского клуба Виктора Онопко.

«Во-первых, имя Онопко говорит само за себя, — приводит слова Кафанова ТАСС. — Во-вторых, Виктор — тренер сборной России. В-третьих, он замечательный человек, которого все знают и уважают. Конечно, его приняли с радостью. Онопко усилил штаб «Ростова». Виктор — авторитетный тренер. Безусловно, это большая подмога для клуба».

Онопко вошел в тренерский штаб «Ростова» 11 марта. Также тренер работает в штабе Валерий Карпина в сборной России.

Источник: https://tass.ru/sport/14370625
Валерий Карпин
Виктор Онопко
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Ростов
Виталий Кафанов
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
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7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Ростов 24 7 7 10 39-41 28
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 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
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13
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14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
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