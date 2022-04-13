Кафанов рассказал, как приняли в «Ростове» Онопко

Тренер вратарей «Ростова» и сборной России Виталий Кафанов рассказал о том, как приняли в тренерском штабе ростовского клуба Виктора Онопко.

«Во-первых, имя Онопко говорит само за себя, — приводит слова Кафанова ТАСС. — Во-вторых, Виктор — тренер сборной России. В-третьих, он замечательный человек, которого все знают и уважают. Конечно, его приняли с радостью. Онопко усилил штаб «Ростова». Виктор — авторитетный тренер. Безусловно, это большая подмога для клуба».

Онопко вошел в тренерский штаб «Ростова» 11 марта. Также тренер работает в штабе Валерий Карпина в сборной России.