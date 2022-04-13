«Все эти годы на Федуна идут нападки, а он продолжает усердно работать для «Спартака». Сабитов — о Карпине, Макгиди и будущем без легионеров
12 апреля состоялась презентация нового футбольного клуба «Космос» из Долгопрудного. В тренерском штабе этого проекта болельщики «Спартака» узнают старого знакомого — Рената Сабитова. В конце нулевых этот молодой опорник конкурировал за место в стартовом составе красно-белых и своими глазами видел становление Станислава Черчесова и Валерия Карпина на тренерском посту. Еще год назад он выходил на поле, а сейчас пошел по стопам своих наставников. В интервью «СЭ» Сабитов рассказал подробности проекта «Космос», вспомнил годы выступления в «Спартаке» и поделился размышлениями о будущем российского футбола в условиях изоляции.
Верю, что «Спартак» исправится к концу сезона
— Болельщики до сих пор ассоциируют Рената Сабитова со «Спартаком». Получается ли сейчас следить за любимым клубом?
— Я всегда с особой теплотой и поддержкой относился к «Спартаку». Следил и за последними матчами. С «Локомотивом» погодные условия были очень тяжелые. Снег, борьба, один удар в створ ворот — поражение. Но ничего страшного, впереди еще есть матчи. Думаю, все наладится в плане результата.
— Насколько тяжело играть в таких условиях?
— Погодные условия сильно влияют на игру. Тяжело сказать, стоило ли переносить матч. Мы выросли на поговорке «Матч состоится в любую погоду». Условия были одинаковыми для двух команд. Может быть, для более качественного футбола игру стоило перенести. С другой стороны, если болельщики и команды уже приехали на стадион, все-таки лучше, чтобы матч состоялся.
— «Спартак» сейчас плотно закрепился во второй половине таблицы. Вас пугает такая картина?
— Как я уже сказал, полностью поддерживаю «Спартак» и верю, что к концу сезона все будет лучше.
— Какие у вас впечатления от Паоло Ваноли?
— Если человека позвали в такой клуб, значит, он действительно сильный специалист.
— Он любит покричать на футболистов, производит впечатление строгого тренера. По вашему опыту, такой подход работает на профессиональном уровне?
— У меня опыт пока не такой большой! На моем тренерском обучении говорили, что каждый должен выбрать свою тренерскую философию. Ваноли выбрал такую, не первый день с ней работает, так что он лучше нас с вами понимает, что и как ему нужно делать.
Федун никогда нас не оставлял
— Если из «Спартака», как из «Краснодара», уедут все легионеры, что будет с клубом?
— Если так случится, значит, будут играть свои футболисты. Не будем забегать вперед, но я думаю, «Спартак» все равно будет жить и процветать. Ничего страшного не произойдет.
— Леонид Федун потерял часть своего состояния, но продолжает финансировать клуб. Вам доводилось с ним общаться во времена карьеры в «Спартаке»?
— Да, у меня была одна история. Я получил травму плеча и не участвовал в матче. Леонид Арнольдович зашел в раздевалку, со всеми поздоровался, подошел ко мне и спросил про самочувствие. Для меня это показатель. На него все эти годы какие-то нападки постоянно идут, а человек продолжает и продолжает усердно работать для клуба. «Спартак» живет, он делает все для команды. Я всегда относился к этому человеку с благодарностью. Считаю, что он большой молодец и доказывает это, продолжая поддерживать «Спартак», несмотря на финансовые потери и происходящее в мире. Держит удар!
— Он часто появлялся на базе и тренировках?
— Да, на базе у нас были встречи перед чемпионатом, все обсуждали. Не оставлял нас. Появлялся нечасто, но он всегда был с нами.
— Какое впечатление он вообще производит как человек?
— Я был в приятном шоке, когда он подошел ко мне и спросил про травму. Но вообще он производит впечатление спокойного и скромного человека.
— Общаетесь с кем-нибудь из нынешнего «Спартака»?
— С Темой Ребровым мы дружим с детства. Созваниваемся с ним, больше общаемся по-дружески, но поддерживаем друг друга и по работе.
— Что он рассказывает про свою новую позицию?
— Стараюсь не залезать ему глубоко в душу. Знаю, что работы у него прибавилось. Он всегда говорит: «Работаю!»
Российский футбол будет жить и без легионеров
— С какими чувствами сейчас вспоминаете свой спартаковский период?
— С благодарностью. «Спартак» в футбольном плане был моим пиком. Я все команды и каждого тренера вспоминаю с благодарностью. Каждый коллектив подарил мне друзей, многие уже тоже закончили карьеру футболиста и начали новую страницу.
— Про игроков «Спартака» того времени ходили слухи, что они вообще не вылезают из ночных клубов. Так ли это было на самом деле?
— Это вообще моя любимая тема! Почему-то всегда всем интересно именно это. Но было не совсем так. Признаюсь, что мы ходили в ночные клубы, но только тогда, когда было можно. Меня даже не всегда туда пускали! Мы знали, когда можно сходить. У меня как-то спросили: «Вы согласны, что после поражений лучше не ходить в такие места?» И я согласился. Но старался и оправдать всех нас. Мы тоже люди. Может быть, у брата свадьба. Как можно не прийти? Это просто как пример. Так что в клубы ходили, когда можно. При этом я согласен, что после поражений это плохо.
— А мог ли кто-то прийти на тренировку с похмелья?
— Нет, это исключено, такого не было. За каждым не проследишь, но все были профессионалами, понимали, когда можно отдохнуть.
— Кто из игроков того «Спартака» запомнился больше всего?
— Вообще все. Еще до перехода в «Спартак» у меня был случай с Титовым и Аленичевым. Я в «Сатурне» получил травму, они проходили мимо меня и подбодрили. А через полгода я с Титовым играю в одной команде, хожу и общаюсь с Калиниченко! Да там просто всю команду можно перечислять. Мы очень подружились с Федькой Кудряшовым. Рад тому времени, что мы жили и проводили вместе. Сейчас все встречаемся, и нам всегда есть что вспомнить — сборы, игры.
— Спустя всего несколько лет в клубе были проблемы между российскими игроками и легионерами, доходило даже до драки. А как было в конце нулевых?
— Сами по себе драки — это не суперужасно. Конечно, лучше без них обойтись, но иногда могут вспыхнуть эмоции. В мое время тоже возникали какие-нибудь стычки у футболистов, но потом я видел, как они жмут друг другу руки. Так даже становились ближе. Иногда это не так плохо — эмоции накопились, и вы их выплеснули. С легионерами мы находили общий язык, все было нормально. Я даже был у Жедера на дне рождении. Может быть, из-за того, что мы вместе еще с «Сатурна» играли. Хорошо общались с Алексом, Кариокой. За Веллитоном я ходил, говорил ему: «Велик, ты там опять на штраф попал!» Так что мы все жили дружно и вместе делали одно дело.
— Каким вам запомнился Эйден Макгиди?
— Очень хорошие воспоминания о нем. Мы уже спустя несколько лет после «Спартака» как-то пересеклись на отдыхе в торговом центре. Были с женами. Мы с ним сидели вместе и в командном автобусе, общались. Я английским вообще не владею, Карпин даже как-то смеялся над нами: «Саб, ты вообще понимаешь, что сам говоришь?» Но я пытался! Когда мы с Эйденом встретились, у меня бывшая жена говорила по-английски, так что мы через нее пообщались. Была приятная встреча, поспрашивали друг друга про жизнь. Это показатель взаимоотношений в той команде. Там прошло уже три-четыре года, а мы все равно не прошли мимо и были рады друг друга видеть.
— Ему вообще нравилось в России?
— Мне кажется, ему Россия нравилась. Помню мы с ним в Казани разговаривали на эту тему. Были на прогулке недалеко от «Пирамиды». Никакого дискомфорта он тут не испытывал, ходил и улыбался. Он хороший парень.
— А на общении с Моцартом как-нибудь сказывалась ваша с ним конкуренция?
— Нет, наоборот, конкуренция — лучший тренер. Здорово, что был Моцарт. После тренировки могли хорошо поговорить. Была вообще хорошая атмосфера, все игроки находили общий язык.
— Просто сейчас к легионерам приковано большое внимание из-за нынешней ситуации в нашем футболе. Вы согласны, что они приезжают в Россию исключительно за деньгами?
— Мы все приходим на работу. Если человека зовут, он тут при чем? Им сделали предложение, и они согласились.
— Что будет с нашим футболом без легионеров?
— Да будем жить! Также будем играть, тренироваться, будут приходить молодые футболисты. Все будет нормально.
— Где в нынешней ситуации футболистам находить мотивацию?
— Мне кажется, нынешняя ситуация и есть мотивация. Если нет других турниров, давайте полностью отдаваться здесь. Мне кажется, заниматься своим любимым делом — это прекрасная мотивация.
«Космос» хочет развиваться во всех направлениях
— Вы на старте своей тренерской карьеры. Чувствуете ли какую-то ответственность за будущее российского футбола?
— Понимаем ответственность, все это обсуждаем. Знаем, что у нас может появиться шанс, то же самое касается и наших футболистов. Стараемся это донести до них, что шансом надо уметь воспользоваться.
— На данный момент вы являетесь одним из тренеров футбольного клуба «Космос» из Долгопрудного. Что входит в ваши обязанности?
— Я помощник, нахожусь в тренерском штабе. Помогаю главному тренеру, игрокам. Если вкратце, то подсказываю, что-то наигрываем, отрабатываем. Так как я всю жизнь был игроком оборонительным, я больше заточен на оборону и стандарты. А так, у нас есть главный тренер Андрей Владимирович Прошин, мы все двигаемся с ним.
— Само название «Космос» — это определенная связь с историей, потому что в Долгопрудном долгое время существовала такая команда. Есть ли что-то общее между этими клубами?
— На уровне эмоционального восприятия, безусловно, есть. Это название известно и понятно болельщикам, хотя юридически мы не правопреемники. У клуба будет даже соответствующий слоган «Назад в будущее». Он как раз про то, что мы возвращаемся к своим корням с учетом всех современных явлений и тенденций. Не случайно и то, что именно 12 апреля, в День космонавтики, состоялась презентация клуба. При поддержке музея космонавтики была разработана лимитированная ретроколлекция футбольной формы «Космоса». Средства, вырученные от продажи первых комплектов, будут направлены благотворительному фонду «Сила Веры» из Долгопрудного.
— Расскажите подробнее про клуб и команду. Где будете проводить свои матчи? Что представляет собой инфраструктура сейчас?
— Играем на стадионе «Салют» с новым покрытием. Нам перестелили поле, за что огромное спасибо руководителю клуба Тарасу Викторовичу Воробелю. Создаются хорошие условия. У нас есть академия, молодежная команда, наша основная команда. Академия у нас в прошлом году поднялась на одну лигу выше, тоже развивается и растет.
— Какие сейчас планы и задачи у клуба?
— Помимо футбольных задач мы хотим привлечь новую аудиторию. Понятно, что болельщики важны для любого клуба, но для нас особенно. Это безусловный приоритет. Хотим сделать так, чтобы у людей возникало постоянное желание вернуться на стадион после каждой игры. Очевидно, что многое зависит от результата, но не только. Это и атмосфера на стадионе, и развлечения перед матчами. Приходя на игру, болельщик должен получить позитивное настроение и эмоциональный заряд на предстоящие дни. Всему этому уделяется большое внимание. Есть конкретные шаги и цели по привлечению аудитории, тому, чтобы она стала лояльной бренду футбольного клуба «Космос». Нужно расти во всех направлениях.
— Какие новшества планируются в маркетинге и работе с болельщиками?
— Не буду раскрывать все подробности, да и в большей степени это вопрос к руководству клуба, но смысл в том, что футбольный клуб «Космос» должен стать заметным явлением в городе Долгопрудный. То есть, образно говоря, в плане работы с аудиторией мы должны выйти за пределы стадиона. Делаем акцент на узнаваемости бренда. Как известно, в том же английском футболе есть масса клубов, играющих в низших дивизионах, но при этом гордящихся посещаемостью своих матчей и имеющих суперлояльную аудиторию. В определенном смысле это пример для «Космоса».
— Есть ли какая долгосрочная стратегия у клуба? Что руководство хочет получить в итоге?
— Важна стабильность, и она у нас есть. Точно знаю, что «Космос» не будет клубом-однодневкой. Нам не нужны резкие взлеты и падения, лучше постепенно и поступательно двигаться вперед. Это касается и академии, и основной команды. Конечно, хочется иметь и спортивный результат, это основа всего, но в то же время, повторюсь, под ним должен быть прочный фундамент. Поэтому во всех отношениях будем двигаться шаг за шагом.
— Какой вы вообще тренер по характеру?
— Думаю, разный. Бывает, что я закипаю и могу прикрикнуть. При этом мне обычно хочется спокойно все обсудить и понять друг друга. Возможно, я еще ищу, какой я тренер.
— Вам довелось поработать с Карпиным, Черчесовым, покойным Владимиром Федотовым. Используете ли как-нибудь этот опыт в тренерской деятельности?
— Конечно, от каждого тренера я что-то взял для себя. Помню, как поступали со мной. И с благодарностью все это вспоминаю. Стараюсь для своих футболистов стать таким же примером. Если кто из ребят с благодарностью нас однажды вспомнит, значит, мы уже что-то сделали правильно.
— А вы давно общались с Карпиным?
— Да. После «Спартака» мы пересекались. Когда я в «Соколе» играл, он приезжал к нам с «Армавиром», потом еще где-то разочек. Мы с Георгичем, если видимся, тоже поздороваемся, пошутим, пообщаемся. Нормальное человеческое общение.
— Как вам сборная под его руководством?
— Интересная. Вообще за карьерный рост Георгича можно порадоваться. Что-то проанализировать возможно будет только потом, а сейчас только желаю удачи и всей сборной, и лично Георгичу.
— Он все свои усилия и мысли направлял на отбор на ЧМ, а нашу сборную так некрасиво исключили. Как вы думаете, он выдержит такой удар?
— Георгич все выдержит! Главное, чтобы мы все вместе удар держали, а он точно справится, он сильный.
— Как оцените работу Черчесова в «Спартаке»?
— Мне с ним точно работалось отлично.
— На него свалилась огромная порция критики во время Евро. Как вы считаете, это было заслуженно?
— Для меня это всегда было загадкой. Я всегда призывал поддерживать друг друга и помогать. Тем более сборная России — это наше все. Не понимаю, почему так происходило. Кроме самой игры есть и околофутбольные вещи, в том числе, например, интервью. В каждой профессии есть и плюсы, и минусы. Нужно быть к этому готовым.
— Как вы лично решились на переход в тренерскую профессию?
— Мне повезло в жизни с семьей и друзьями. В какой-то момент понял, что хочу и дальше связать свою жизнь с футболом. Этап футболиста для меня закончился, надо двигаться дальше. Сейчас у меня есть практика, работа, познаю новое для себя.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|23
|10
|7
|6
|33-29
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Ростов
|24
|7
|7
|10
|39-41
|28
|
11
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|15.04
|19:30
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|16.04
|14:00
|
Уфа – ЦСКА
|- : -
|16.04
|16:30
|
Зенит – Урал
|- : -
|16.04
|19:00
|
Спартак – Рубин
|- : -
|17.04
|14:00
|
Арсенал – Ростов
|- : -
|17.04
|16:30
|
Кр. Советов – Краснодар
|- : -
|17.04
|16:30
|
Сочи – Локомотив
|- : -
|17.04
|19:00
|
Н. Новгород – Химки
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|11
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0