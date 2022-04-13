Большое интервью новоиспеченного тренера клуба «Космос».

12 апреля состоялась презентация нового футбольного клуба «Космос» из Долгопрудного. В тренерском штабе этого проекта болельщики «Спартака» узнают старого знакомого — Рената Сабитова. В конце нулевых этот молодой опорник конкурировал за место в стартовом составе красно-белых и своими глазами видел становление Станислава Черчесова и Валерия Карпина на тренерском посту. Еще год назад он выходил на поле, а сейчас пошел по стопам своих наставников. В интервью «СЭ» Сабитов рассказал подробности проекта «Космос», вспомнил годы выступления в «Спартаке» и поделился размышлениями о будущем российского футбола в условиях изоляции.

Верю, что «Спартак» исправится к концу сезона

— Болельщики до сих пор ассоциируют Рената Сабитова со «Спартаком». Получается ли сейчас следить за любимым клубом?

— Я всегда с особой теплотой и поддержкой относился к «Спартаку». Следил и за последними матчами. С «Локомотивом» погодные условия были очень тяжелые. Снег, борьба, один удар в створ ворот — поражение. Но ничего страшного, впереди еще есть матчи. Думаю, все наладится в плане результата.

— Насколько тяжело играть в таких условиях?

— Погодные условия сильно влияют на игру. Тяжело сказать, стоило ли переносить матч. Мы выросли на поговорке «Матч состоится в любую погоду». Условия были одинаковыми для двух команд. Может быть, для более качественного футбола игру стоило перенести. С другой стороны, если болельщики и команды уже приехали на стадион, все-таки лучше, чтобы матч состоялся.

— «Спартак» сейчас плотно закрепился во второй половине таблицы. Вас пугает такая картина?

— Как я уже сказал, полностью поддерживаю «Спартак» и верю, что к концу сезона все будет лучше.

— Какие у вас впечатления от Паоло Ваноли?

— Если человека позвали в такой клуб, значит, он действительно сильный специалист.

— Он любит покричать на футболистов, производит впечатление строгого тренера. По вашему опыту, такой подход работает на профессиональном уровне?

— У меня опыт пока не такой большой! На моем тренерском обучении говорили, что каждый должен выбрать свою тренерскую философию. Ваноли выбрал такую, не первый день с ней работает, так что он лучше нас с вами понимает, что и как ему нужно делать.

Леонид Федун. Александр Федоров, Фото «СЭ»

Федун никогда нас не оставлял

— Если из «Спартака», как из «Краснодара», уедут все легионеры, что будет с клубом?

— Если так случится, значит, будут играть свои футболисты. Не будем забегать вперед, но я думаю, «Спартак» все равно будет жить и процветать. Ничего страшного не произойдет.

— Леонид Федун потерял часть своего состояния, но продолжает финансировать клуб. Вам доводилось с ним общаться во времена карьеры в «Спартаке»?

— Да, у меня была одна история. Я получил травму плеча и не участвовал в матче. Леонид Арнольдович зашел в раздевалку, со всеми поздоровался, подошел ко мне и спросил про самочувствие. Для меня это показатель. На него все эти годы какие-то нападки постоянно идут, а человек продолжает и продолжает усердно работать для клуба. «Спартак» живет, он делает все для команды. Я всегда относился к этому человеку с благодарностью. Считаю, что он большой молодец и доказывает это, продолжая поддерживать «Спартак», несмотря на финансовые потери и происходящее в мире. Держит удар!

— Он часто появлялся на базе и тренировках?

— Да, на базе у нас были встречи перед чемпионатом, все обсуждали. Не оставлял нас. Появлялся нечасто, но он всегда был с нами.

— Какое впечатление он вообще производит как человек?

— Я был в приятном шоке, когда он подошел ко мне и спросил про травму. Но вообще он производит впечатление спокойного и скромного человека.

— Общаетесь с кем-нибудь из нынешнего «Спартака»?

— С Темой Ребровым мы дружим с детства. Созваниваемся с ним, больше общаемся по-дружески, но поддерживаем друг друга и по работе.

— Что он рассказывает про свою новую позицию?

— Стараюсь не залезать ему глубоко в душу. Знаю, что работы у него прибавилось. Он всегда говорит: «Работаю!»

Российский футбол будет жить и без легионеров

— С какими чувствами сейчас вспоминаете свой спартаковский период?

— С благодарностью. «Спартак» в футбольном плане был моим пиком. Я все команды и каждого тренера вспоминаю с благодарностью. Каждый коллектив подарил мне друзей, многие уже тоже закончили карьеру футболиста и начали новую страницу.

— Про игроков «Спартака» того времени ходили слухи, что они вообще не вылезают из ночных клубов. Так ли это было на самом деле?

— Это вообще моя любимая тема! Почему-то всегда всем интересно именно это. Но было не совсем так. Признаюсь, что мы ходили в ночные клубы, но только тогда, когда было можно. Меня даже не всегда туда пускали! Мы знали, когда можно сходить. У меня как-то спросили: «Вы согласны, что после поражений лучше не ходить в такие места?» И я согласился. Но старался и оправдать всех нас. Мы тоже люди. Может быть, у брата свадьба. Как можно не прийти? Это просто как пример. Так что в клубы ходили, когда можно. При этом я согласен, что после поражений это плохо.

— А мог ли кто-то прийти на тренировку с похмелья?

— Нет, это исключено, такого не было. За каждым не проследишь, но все были профессионалами, понимали, когда можно отдохнуть.

Ренат Сабитов. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

— Кто из игроков того «Спартака» запомнился больше всего?

— Вообще все. Еще до перехода в «Спартак» у меня был случай с Титовым и Аленичевым. Я в «Сатурне» получил травму, они проходили мимо меня и подбодрили. А через полгода я с Титовым играю в одной команде, хожу и общаюсь с Калиниченко! Да там просто всю команду можно перечислять. Мы очень подружились с Федькой Кудряшовым. Рад тому времени, что мы жили и проводили вместе. Сейчас все встречаемся, и нам всегда есть что вспомнить — сборы, игры.

— Спустя всего несколько лет в клубе были проблемы между российскими игроками и легионерами, доходило даже до драки. А как было в конце нулевых?

— Сами по себе драки — это не суперужасно. Конечно, лучше без них обойтись, но иногда могут вспыхнуть эмоции. В мое время тоже возникали какие-нибудь стычки у футболистов, но потом я видел, как они жмут друг другу руки. Так даже становились ближе. Иногда это не так плохо — эмоции накопились, и вы их выплеснули. С легионерами мы находили общий язык, все было нормально. Я даже был у Жедера на дне рождении. Может быть, из-за того, что мы вместе еще с «Сатурна» играли. Хорошо общались с Алексом, Кариокой. За Веллитоном я ходил, говорил ему: «Велик, ты там опять на штраф попал!» Так что мы все жили дружно и вместе делали одно дело.

Эйден Макгиди и Доменико Кришито. Алексей Иванов, Фото архив «СЭ»

— Каким вам запомнился Эйден Макгиди?

— Очень хорошие воспоминания о нем. Мы уже спустя несколько лет после «Спартака» как-то пересеклись на отдыхе в торговом центре. Были с женами. Мы с ним сидели вместе и в командном автобусе, общались. Я английским вообще не владею, Карпин даже как-то смеялся над нами: «Саб, ты вообще понимаешь, что сам говоришь?» Но я пытался! Когда мы с Эйденом встретились, у меня бывшая жена говорила по-английски, так что мы через нее пообщались. Была приятная встреча, поспрашивали друг друга про жизнь. Это показатель взаимоотношений в той команде. Там прошло уже три-четыре года, а мы все равно не прошли мимо и были рады друг друга видеть.

— Ему вообще нравилось в России?

— Мне кажется, ему Россия нравилась. Помню мы с ним в Казани разговаривали на эту тему. Были на прогулке недалеко от «Пирамиды». Никакого дискомфорта он тут не испытывал, ходил и улыбался. Он хороший парень.

— А на общении с Моцартом как-нибудь сказывалась ваша с ним конкуренция?

— Нет, наоборот, конкуренция — лучший тренер. Здорово, что был Моцарт. После тренировки могли хорошо поговорить. Была вообще хорошая атмосфера, все игроки находили общий язык.

— Просто сейчас к легионерам приковано большое внимание из-за нынешней ситуации в нашем футболе. Вы согласны, что они приезжают в Россию исключительно за деньгами?

— Мы все приходим на работу. Если человека зовут, он тут при чем? Им сделали предложение, и они согласились.

— Что будет с нашим футболом без легионеров?

— Да будем жить! Также будем играть, тренироваться, будут приходить молодые футболисты. Все будет нормально.

— Где в нынешней ситуации футболистам находить мотивацию?

— Мне кажется, нынешняя ситуация и есть мотивация. Если нет других турниров, давайте полностью отдаваться здесь. Мне кажется, заниматься своим любимым делом — это прекрасная мотивация.

Футбольная форма ФК «Космос». ФК «Космос»

«Космос» хочет развиваться во всех направлениях

— Вы на старте своей тренерской карьеры. Чувствуете ли какую-то ответственность за будущее российского футбола?

— Понимаем ответственность, все это обсуждаем. Знаем, что у нас может появиться шанс, то же самое касается и наших футболистов. Стараемся это донести до них, что шансом надо уметь воспользоваться.

— На данный момент вы являетесь одним из тренеров футбольного клуба «Космос» из Долгопрудного. Что входит в ваши обязанности?

— Я помощник, нахожусь в тренерском штабе. Помогаю главному тренеру, игрокам. Если вкратце, то подсказываю, что-то наигрываем, отрабатываем. Так как я всю жизнь был игроком оборонительным, я больше заточен на оборону и стандарты. А так, у нас есть главный тренер Андрей Владимирович Прошин, мы все двигаемся с ним.

— Само название «Космос» — это определенная связь с историей, потому что в Долгопрудном долгое время существовала такая команда. Есть ли что-то общее между этими клубами?

— На уровне эмоционального восприятия, безусловно, есть. Это название известно и понятно болельщикам, хотя юридически мы не правопреемники. У клуба будет даже соответствующий слоган «Назад в будущее». Он как раз про то, что мы возвращаемся к своим корням с учетом всех современных явлений и тенденций. Не случайно и то, что именно 12 апреля, в День космонавтики, состоялась презентация клуба. При поддержке музея космонавтики была разработана лимитированная ретроколлекция футбольной формы «Космоса». Средства, вырученные от продажи первых комплектов, будут направлены благотворительному фонду «Сила Веры» из Долгопрудного.

Ренат Сабитов и Никита Баженов. ФК «Космос»

— Расскажите подробнее про клуб и команду. Где будете проводить свои матчи? Что представляет собой инфраструктура сейчас?

— Играем на стадионе «Салют» с новым покрытием. Нам перестелили поле, за что огромное спасибо руководителю клуба Тарасу Викторовичу Воробелю. Создаются хорошие условия. У нас есть академия, молодежная команда, наша основная команда. Академия у нас в прошлом году поднялась на одну лигу выше, тоже развивается и растет.

— Какие сейчас планы и задачи у клуба?

— Помимо футбольных задач мы хотим привлечь новую аудиторию. Понятно, что болельщики важны для любого клуба, но для нас особенно. Это безусловный приоритет. Хотим сделать так, чтобы у людей возникало постоянное желание вернуться на стадион после каждой игры. Очевидно, что многое зависит от результата, но не только. Это и атмосфера на стадионе, и развлечения перед матчами. Приходя на игру, болельщик должен получить позитивное настроение и эмоциональный заряд на предстоящие дни. Всему этому уделяется большое внимание. Есть конкретные шаги и цели по привлечению аудитории, тому, чтобы она стала лояльной бренду футбольного клуба «Космос». Нужно расти во всех направлениях.

— Какие новшества планируются в маркетинге и работе с болельщиками?

— Не буду раскрывать все подробности, да и в большей степени это вопрос к руководству клуба, но смысл в том, что футбольный клуб «Космос» должен стать заметным явлением в городе Долгопрудный. То есть, образно говоря, в плане работы с аудиторией мы должны выйти за пределы стадиона. Делаем акцент на узнаваемости бренда. Как известно, в том же английском футболе есть масса клубов, играющих в низших дивизионах, но при этом гордящихся посещаемостью своих матчей и имеющих суперлояльную аудиторию. В определенном смысле это пример для «Космоса».

— Есть ли какая долгосрочная стратегия у клуба? Что руководство хочет получить в итоге?

— Важна стабильность, и она у нас есть. Точно знаю, что «Космос» не будет клубом-однодневкой. Нам не нужны резкие взлеты и падения, лучше постепенно и поступательно двигаться вперед. Это касается и академии, и основной команды. Конечно, хочется иметь и спортивный результат, это основа всего, но в то же время, повторюсь, под ним должен быть прочный фундамент. Поэтому во всех отношениях будем двигаться шаг за шагом.

— Какой вы вообще тренер по характеру?

— Думаю, разный. Бывает, что я закипаю и могу прикрикнуть. При этом мне обычно хочется спокойно все обсудить и понять друг друга. Возможно, я еще ищу, какой я тренер.

— Вам довелось поработать с Карпиным, Черчесовым, покойным Владимиром Федотовым. Используете ли как-нибудь этот опыт в тренерской деятельности?

— Конечно, от каждого тренера я что-то взял для себя. Помню, как поступали со мной. И с благодарностью все это вспоминаю. Стараюсь для своих футболистов стать таким же примером. Если кто из ребят с благодарностью нас однажды вспомнит, значит, мы уже что-то сделали правильно.

— А вы давно общались с Карпиным?

— Да. После «Спартака» мы пересекались. Когда я в «Соколе» играл, он приезжал к нам с «Армавиром», потом еще где-то разочек. Мы с Георгичем, если видимся, тоже поздороваемся, пошутим, пообщаемся. Нормальное человеческое общение.

— Как вам сборная под его руководством?

— Интересная. Вообще за карьерный рост Георгича можно порадоваться. Что-то проанализировать возможно будет только потом, а сейчас только желаю удачи и всей сборной, и лично Георгичу.

— Он все свои усилия и мысли направлял на отбор на ЧМ, а нашу сборную так некрасиво исключили. Как вы думаете, он выдержит такой удар?

— Георгич все выдержит! Главное, чтобы мы все вместе удар держали, а он точно справится, он сильный.

— Как оцените работу Черчесова в «Спартаке»?

— Мне с ним точно работалось отлично.

— На него свалилась огромная порция критики во время Евро. Как вы считаете, это было заслуженно?

— Для меня это всегда было загадкой. Я всегда призывал поддерживать друг друга и помогать. Тем более сборная России — это наше все. Не понимаю, почему так происходило. Кроме самой игры есть и околофутбольные вещи, в том числе, например, интервью. В каждой профессии есть и плюсы, и минусы. Нужно быть к этому готовым.

— Как вы лично решились на переход в тренерскую профессию?

— Мне повезло в жизни с семьей и друзьями. В какой-то момент понял, что хочу и дальше связать свою жизнь с футболом. Этап футболиста для меня закончился, надо двигаться дальше. Сейчас у меня есть практика, работа, познаю новое для себя.