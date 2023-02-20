Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 13:57

Мостовой: «Имена футболистов, которые пришли, внушают уверенность, что «Локомотив» не должен вылететь»

Мостовой поделился ожиданиями от игры «Локомотива» во второй части сезона
Дмитрий Барулев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» поделился ожиданиями от игры «Локомотива» во второй части сезона.

«У «Локомотива» много изменений перед стартом второй части сезона. Пришли пять человек, которые на слуху и являются действительно хорошими футболистами. Конечно, имена футболистов, которые пришли, внушают уверенность, что «Локомотив» не должен вылететь. Он обязательно должен подняться! Иначе это было бы смешно», — сказал Мостовой «СЭ».

Первая матч «Локомотив» проведет со «Спартаком» в рамках 1/4 финала FONBET Кубка России. Встреча пройдет 22 февраля. Начало игры — в 20.00 по московскому времени.

Александр Мостовой
ФК Локомотив (Москва)
3
1
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Данни — о Малкоме и Клаудиньо: «Если ребята счастливы, то почему бы и не получить российское гражданство!»
Радченко назвал Кузяева ключевым игроком «Зенита»
Тороп: «Наш главный конкурент в РПЛ — ЦСКА, мы сами у себя забирали очки»
Вячеслав Караваев согласовал новый контракт с «Зенитом»
Хавбек «Чертаново» Топинка в ближайшее время станет игроком «Локомотива»
Кордоба заявил, что у «Краснодара» упал уровень игры
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тороп: «Наш главный конкурент в РПЛ — ЦСКА, мы сами у себя забирали очки»

Радченко назвал Кузяева ключевым игроком «Зенита»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости