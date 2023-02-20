Радченко назвал Кузяева ключевым игроком «Зенита»

Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко сказал, что клубу надо подписывать новый контракт с Далером Кузяевым.

«Кузяева надо оставлять в «Зените». Он не потерял в качестве, несмотря на возраст. Тренерский штаб «Зенита» и Сергей Богданович, в частности, полностью ему доверяет. Это очень важно, потому что Далер — ключевой игрок петербуржцев, который может сыграть на разных позициях. Доверие к нему есть. Было бы здорово, если бы он продолжил карьеру в «Зените». Если будет вариант в Европе, надо ли Далеру уезжать? Каждый футболист в своей короткой футбольной карьере хочет попробовать себя на другом уровне. Если будет какое-то предложение от европейской команды, его нужно рассмотреть, потому что это новый вызов для Кузяева. Для каждого игрока — это нормально, и только единицам поступают такие предложения», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кузяев провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил пять голов и сделал пять результативных передач.