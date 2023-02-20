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Сегодня, 14:00

Радченко назвал Кузяева ключевым игроком «Зенита»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Зенита» Дмитрий Радченко сказал, что клубу надо подписывать новый контракт с Далером Кузяевым.

«Кузяева надо оставлять в «Зените». Он не потерял в качестве, несмотря на возраст. Тренерский штаб «Зенита» и Сергей Богданович, в частности, полностью ему доверяет. Это очень важно, потому что Далер — ключевой игрок петербуржцев, который может сыграть на разных позициях. Доверие к нему есть. Было бы здорово, если бы он продолжил карьеру в «Зените». Если будет вариант в Европе, надо ли Далеру уезжать? Каждый футболист в своей короткой футбольной карьере хочет попробовать себя на другом уровне. Если будет какое-то предложение от европейской команды, его нужно рассмотреть, потому что это новый вызов для Кузяева. Для каждого игрока — это нормально, и только единицам поступают такие предложения», — приводит слова Радченко «РБ Спорт».

В текущем сезоне Кузяев провел 20 матчей за сине-бело-голубых, забил пять голов и сделал пять результативных передач.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-radchenko-kuzyaeva-nado-ostavlyat-v-zenite-on-klyuchevoj-igrok/
Далер Кузяев
Дмитрий Радченко
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ФК Зенит
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2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
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