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Сегодня, 13:52

Тороп: «Наш главный конкурент в РПЛ — ЦСКА, мы сами у себя забирали очки»

Тороп поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне чемпионата России
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне чемпионата России.

«Наш главный конкурент — ЦСКА. Если судить по матчам, мы сами у себя забирали очки. Возможно, где-то не хватало опыта, но в выигрышных матчах мы играли вничью или проигрывали. Так что считаю, что мы должны исходить сами от себя. Мы играем на высоком уровне, но можем выключиться на 10 минут, за которые пропускаем гол-два. Если исправить этот момент, то все будет хорошо», — приводит слова Торопа «РБ Спорт».

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место, набрав 29 очков. От лидирующего «Зенита» армейцы отстают на 13 очков.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/vratar-tsska-torop-nash-glavny-j-konkurent-v-rpl-tsska-my-sami-u-sebya-zabirali-ochki/
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ФК ЦСКА (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
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Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

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Торпедо М

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