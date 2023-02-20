Вратарь ЦСКА Владислав Тороп поделился мнением о выступлении команды в текущем сезоне чемпионата России.

«Наш главный конкурент — ЦСКА. Если судить по матчам, мы сами у себя забирали очки. Возможно, где-то не хватало опыта, но в выигрышных матчах мы играли вничью или проигрывали. Так что считаю, что мы должны исходить сами от себя. Мы играем на высоком уровне, но можем выключиться на 10 минут, за которые пропускаем гол-два. Если исправить этот момент, то все будет хорошо», — приводит слова Торопа «РБ Спорт».

После 17 туров ЦСКА занимает пятое место, набрав 29 очков. От лидирующего «Зенита» армейцы отстают на 13 очков.