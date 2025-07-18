Экс-футболист «Краснодара» Смолов завел личный Telegram-канал

Бывший нападающий «Краснодара» Федор Смолов создал личный Telegram-канал под названием «Smo10v».

В своем первом посте футболист поделился впечатлениями от начала сезона без клуба.

«И вот я тоже здесь. Впервые в карьере начинаю сезон без клуба. Очень странное и, честно, непривычное чувство. Но попробую обратить его в пользу: пока есть такая возможность — посмотрю на игру с другой стороны, как зритель», — написал Смолов.

У форварда также есть свой YouTube-канал, который называется SmolTalk. Футболист записывает подкасты с известными личностями из спорта и шоу-бизнеса.

В мае 35-летний Смолов покинул «Краснодар» в связи с истечением контракта. Он выступал за команду с лета 2024 года и вместе с ней стал чемпионом России в сезоне-2024/25.