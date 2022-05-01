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Баженов: «Спартаку» сразу надо выходить со счета 0:1, чтобы включаться и играть так, как они могут»

Баженов подвел итоги матча «Спартака» против «Крыльев Советов»
Анна Горшкова
Корреспондент
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Экс-форвард «Спартака» Никита Баженов подвел итоги матча красно-белых против «Крыльев Советов» (2:1)

«Впечатления двоякие. Или „Спартаку“ сразу надо выходить со счета 0:1, чтобы включаться и играть так, как они могут. С первых минут пока не получается. Включаются только когда припирает. Понравился второй тайм, но в первом было ужасно. Самара в нем понравилась. А во втором тайме все было по делу», — приводит слова Баженова Metaratings.ru.

Также экс-футболист «Спартака» высказался о том, что Георгий Джикия, Самуэль Жиго и Мартинс не сыграют в следующем матче против «Урала».

«Спартаку» в каждой игре нужно включаться по максимуму, к тому же «Уралу» нужно спасаться — они и включили свои максимальные ресурсы, что мы увидели с «Динамо». Не вижу никаких препятствий для них сыграть так же со «Спартаком». Будет все очень сложно«, — добавил Баженов.

Собеседник ответил на вопрос и о предстоящем матче «Спартака» в полуфинале БЕТСИТИ Кубка России.

«Нельзя сказать об этом с уверенностью. Если брать логику, то „Спартак“ не в тех кондициях, чтобы давать даже 80 процентов на их проход. Самим игрокам ни в коем случае нельзя думать, что они пройдут „Енисей“, только потому что они — „Спартак“. Включаться они должны сразу же», — сказал Баженов.

В турнирной таблице РПЛ московская команда занимает десятое место, набрав 34 очка в 27 матчах. В следующем туре «Спартак» сыграет с «Уралом».

Источник: https://metaratings.ru/news/bazhenov-spartaku-srazu-nado-vykhodit-so-scheta-0-1-1257813/
Никита Баженов
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4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
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