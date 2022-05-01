Габулов заявил, что «Химки» заслужили победу в матче с «Уфой»

Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1) остался доволен игрой команды.

«Несмотря на то, что судейство было против нас, мы гордимся командой, — цитирует ТАСС Габулова. — Наши парни играли вдесятером почти весь матч, забили гол в меньшинстве. Сегодня мы заслуживали три очка и были достойны победы».

«Жаловаться на судейство? Не будем. Впереди еще три финала. Вне зависимости от того, как нас будут судить, в каждом матче будем играть на победу», — добавил Габулов.

На 12-й минуте матча полузащитник «Химок» Эльмир Набиуллин получил красную карточку за подножку вратарю «Уфы» Александру Беленову и был удален с поля.

После игры главный тренер «Химок» Сергей Юран получил красную карточку за разговоры с арбитром.