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«Жаловаться на судейство? Не будем». Габулов — о матче с «Химками»

Габулов заявил, что «Химки» заслужили победу в матче с «Уфой»
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Генеральный директор «Химок» Владимир Габулов после матча 27-го тура Тинькофф РПЛ против «Уфы» (1:1) остался доволен игрой команды.

«Несмотря на то, что судейство было против нас, мы гордимся командой, — цитирует ТАСС Габулова. — Наши парни играли вдесятером почти весь матч, забили гол в меньшинстве. Сегодня мы заслуживали три очка и были достойны победы».

«Жаловаться на судейство? Не будем. Впереди еще три финала. Вне зависимости от того, как нас будут судить, в каждом матче будем играть на победу», — добавил Габулов.

На 12-й минуте матча полузащитник «Химок» Эльмир Набиуллин получил красную карточку за подножку вратарю «Уфы» Александру Беленову и был удален с поля.

После игры главный тренер «Химок» Сергей Юран получил красную карточку за разговоры с арбитром.

Источник: https://tass.ru/sport/14531989
Владимир Габулов
ФК Уфа
ФК Химки
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2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 27 14 5 8 38-27 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 27 11 5 11 34-32 38
8
 Ахмат 27 11 2 14 33-37 35
9
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
10
 Спартак 27 9 7 11 32-37 34
11
 Химки 27 6 11 10 31-43 29
12
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
13
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 27 4 11 12 25-38 23
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
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Динамо – Урал
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Рубин – Сочи
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Краснодар – Ростов
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Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
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Химки – Уфа
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1.05 19:00
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