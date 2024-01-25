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Сегодня, 15:55

«Чемпионат»: трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за требований игрока по зарплате

Виктория Кравченко
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Наир Тикнизян.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Трансфер защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, в переговорах игрок запросил оклад в размере 2 миллионов евро. Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тикнизян может продолжить карьеру в «Зените».

25 января сообщалось, что трансфер 24-летнего защитника «Локомотива» в петербургский клуб находится под угрозой срыва. Обе команды на данный момент находятся на учебно-тренировочных сборах в ОАЭ.

Источник: https://www.championat.com/football/news-5409206-stalo-izvestno-iz-za-chego-sorvalsya-transfer-tiknizyana-v-zenit.html
Наяир Тикнизян
ФК Зенит
ФК Локомотив (Москва)
10
63
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
Результаты / календарь
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2.03 00:00
Зенит – Спартак
 - : -
2.03 00:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 00:00
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 00:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 00:00
Динамо – Локомотив
 - : -
2.03 00:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 00:00
Балтика – Сочи
 - : -
2.03 00:00
Пари НН – Факел
 - : -
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