«Чемпионат»: трансфер Тикнизяна в «Зенит» сорвался из-за требований игрока по зарплате

Трансфер защитника Наира Тикнизяна из «Локомотива» в «Зенит» сорвался из-за расхождений по зарплате игрока, сообщил «Чемпионату» источник, знакомый с ситуацией.

По данным издания, в переговорах игрок запросил оклад в размере 2 миллионов евро. Стороны не смогли согласовать зарплату, из-за чего переговоры были окончены.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Тикнизян может продолжить карьеру в «Зените».