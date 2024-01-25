Тикнизян мемом отреагировал на информацию о сорвавшемся переходе в «Зенит»

Защитник «Локомотива» Наир Тикнизян мемом отреагировал на информацию о сорвавшемся трансфере в «Зенит».

Скриншот соцсетей. Фото Скриншот соцсети.

Ранее «Чемпионат» сообщил, что переход игрока в питерский клуб не состоялся из-за расхождений по зарплате.

Ранее сообщалось, что «Зенит» и «Локомотив» согласовали сделку по Тикнизяну.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.