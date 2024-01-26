Канчельскис считает, что «Спартаку» и «Зениту» не стать народными командами

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис рассказал, какую российскую команду считает народной.

«По моему мнению, «Спартаку» и «Зениту» не стать народной командой. Они не могут являться такой командой, потому что есть «Торпедо» — поистине народная команда! Почему? Потому что люди ходили на завод и болели за них! Все очень просто. Ребята, осознайте это уже наконец. Я не понимаю, почему люди так вцепились в красно-белый клуб», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

После 18 туров «Зенит» с 36 очками занимает второе место в РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на 2 очка. «Спартак» (30 очков) идет пятым в турнирной таблице.